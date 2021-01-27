Zeytin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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Zeytin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

27.01.2021 11:42 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:57

BURSA'nın İznik ilçesinde, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolden çıkan otomobil, zeytin bahçesine devrildi.

BURSA'nın İznik ilçesinde, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolden çıkan otomobil, zeytin bahçesine devrildi. Kazada sürücü Ozan İzci (36) hayatını kaybetti. 

Kaza, sabah saatlerinde İznik- Orhangazi Karayolu'nda meydana geldi. Orhangazi yönünden İznik yönüne giden Ozan İzci yönetimindeki16 AJH 141 plakalı otomobil, sağanağın etkisiyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkarak zeytin bahçesine devrildi. Zeytinlikteki 3 ağacı çarparak, deviren araç, hurdaya döndü.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü İzci'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ozan İzci'nin cansız bedeni, İznik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

 


Zeytin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Zeytin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Zeytin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Zeytin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Zeytin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Zeytin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Zeytin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Zeytin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Zeytin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şenol POYRAZ

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