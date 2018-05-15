Zeynep Yılmaz Sadettin Saran'la Aşk Yaşadığı İddialarını Yalanladı

Geçtiğimiz günlerde bir dönem birlikte oldukları konuşulan Zeynep Yılmaz ile Sadettin Saran'ınyeniden birlikte olduğu yönünde haberler çıkmıştı.

İDDİALARI YALANLADI

Yılmaz, hakkında çıkan aşk iddialarına Instagram hesabından şöyle cevap verdi:

"Bugün bir gazetede çıkan haberle ilgili açıklamak isterim ki Sadettin Saran ile ve sahibi olduğu şirketlerle sadece iş ilişkimiz vardır. Bunun da yanlış anlaşılmasından son derece üzgünüm."

Zeynep Yılmaz, 2016 yılında 13 yıllık eşi Acun Ilıcalı'dan boşanmıştı. Yılmaz'ın Leyla ve Yasemin ismini verdiği iki kız çocuğu var.