Zeynep Turan kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!
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Zeynep Turan kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

17.12.2020 13:15 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:19
Zeynep Turan kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

Astroloji alanında çalışmaları olan Zeynep Turan'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki Zeynep Turan kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi, burcu ne? Zeynep Turan ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Zeynep Turan kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, hangi burç, evli mi, Youtube kanalı var mı? Zeynep Turan hakkındaki bilgileri sizler için derledik.

ZEYNEP TURAN KİMDİR?

Zeynep Turan, 4 Eylül 1980 İstanbul doğumludur. Astroloji alanıyla lise dönemlerinde tanışmıştır ve bu alanda birçok eğitim almıştır. Zeynep Turan, Başak burcudur.

Zeynep Turan doğum tarihi : 4 Eylül 1980

Zeynep Turan kaç yaşında : 40 yaşında

Zeynep Turan nereli : İstanbul doğumlu

Zeynep Turan mesleği ne : Astrolog

Zeynep Turan burcu ne : Başak

Zeynep Turan 2004 senesindeİstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. 2008 yılından itibaren ise profesyonel anlamda yaşam, ilişkiler ve kariyer üzerine danışmanlık hizmeti vermeye başlamıştır.

Zeynep Turan, matematiğin hayatın her parçasını kapsadığını düşünmekte ve astrolojinin yorumdan ibaret olmadığını görüşünü savunmaktadır. Zeynep Turan astro koçluk, ilişki haritaları ve astroloji hizmetleri ile çalışma hayatına devam etmektedir.

2009 senesinde markalaştırdığı Twitburc ile çalışma hayatını kurumsal bir kimliğe dönüştüren Zeynep Turan, yazı yazmanın püf noktalarıyla uğraşmaktadır. Zeynep Turan'ın ayrıca Youtube'da resmi bir kanalı da mevcuttur. Hem Youtube kalaında hem de diğer sosyal medya hesaplarında burçlar hakkında güncel paylaşımlar yapmaktadır.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 13:19:27. #1.15#
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