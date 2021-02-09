Zeynep Sever Demirel kimdir? Zeynep Sever Demirel kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Zeynep Sever Demirel kimdir? Zeynep Sever Demirel kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

09.02.2021 16:10 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:28
Zeynep Sever Demirel kimdir? Zeynep Sever Demirel kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Kaleci Volkan Demirel ile 2010 yılında evlenen Zeynep Sever Demirel kimdir? Zeynep Sever Demirel kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

2009 Miss Belçika" güzeli olan başarılı isim Zeynep Sever Demirel kimdir? Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile dikkat çeken Zeynep Sever Demirel kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde.

ZEYNEP SEVER DEMİREL KİMDİR?

Zeynep Kübra Sever Demirel (d. 9 Temmuz 1989, İstanbul, Türkiye), "2009 Miss Belçika" güzeli. 2009 yılında katıldığı Miss Universe'de ilk 15 arasına kalmıştır ama ikinci aşamaya girememiştir.

Zeynep Sever Türkiye millî kalecisi Volkan Demirel ile 21 Eylül 2010'da evlendi. Çiftin 2 kızı bulunmaktadır.

ZEYNEP SEVER DEMİREL NE İŞ YAPMAKTA?

2. kızı doğurduktan sonra üniversiteden mezun olan başarılı isim Zeynep Sever Demirel, üniversite mezuniyetine 2 kızı ile birlikte katıldı. Youtube platformunda yayınladığı videolar ile büyük beğeni toplayan Demirel, sosyal medya içeriklerine ağırlık vermekte.

Haber Yorumları (1)
ASD: ASLEN IĞDIRLI VE BU NEDEN GİZLENİYOR :)
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Pervin Buldan Angela Merkel Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Ali Sunal Buse Varol Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Arda Turan Ersun Yanal Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler İzmir İstifa Yangın Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Zeynep Sever Demirel kimdir? Zeynep Sever Demirel kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 17:02:30. #1.15#
title