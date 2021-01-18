Zeynep Sever Demirel kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi!
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Zeynep Sever Demirel kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi!

18.01.2021 00:49 | Son Güncelleme: 18.01.2021 00:52
Zeynep Sever Demirel kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi!

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel'in eşi Zeynep Kübra Sever Demirel'in hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki Zeynep Kübra Sever Demirel kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kimdir merak ediliyor. Zeynep Kübra Sever Demirel kimdir, aslen nereli, doğum tarihi kaç, ne iş yapıyor? Tüm cevaplar haberimizde.

ZEYNEP SEVER DEMİREL KİMDİR?

Zeynep Kübra Sever Demirel (d. 9 Temmuz 1989, İstanbul, Türkiye), "2009 Miss Belçika" güzeli. 2009 yılında katıldığı Miss Universe'de ilk 15 arasına kalmıştır ama ikinci aşamaya girememiştir.

Zeynep Sever Türkiye millî kalecisi Volkan Demirel ile 21 Eylül 2010'da evlendi. Çiftin 8 Şubat 2014 tarihinde Yade adında bir kız çocuğu oldu.

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