Zeynep Sever Demirel, kasım ayında denize girdi
Belçika güzeli Zeynep Sever Demirel, kasım ayının ortasında deniz keyfi yaptı. Ünlü model ve oyuncu, bikinili karelerini sosyal medya hesaplarından yayınladı. İşte detaylar...
Fenerbahçeli eski milli kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, kasım ayında denize girdi. 'Seksenler' dizisiyle de kamera karşısına geçen Belçika güzelinin düzgün fiziği dikkat çekti.
PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI
Antalya'da deniz keyfi yapan ünlü model ve oyuncu, bikiniyle güneşlendiği sırada çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaştı. Demirel, kısa sürede binlerce beğeni aldı.
İki çocuğu bulunan oyuncu, pandeminin ilk döneminde sürekli değiştirdiği saç rengiyle dikkat çekiyordu.