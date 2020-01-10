Zeynep Selvili Çarmıklı Mundi'de!
Zeynep Selvili Çarmıklı, Psikoloji bilimine olan ilgisi, lise yıllarında, Princeton ve Georgetown üniversitelerinin yaz kurslarında psikoloji ve yaratıcı yazarlık dersleri aldığı dönemde başlayan Zeynep Selvili Çarmıklı; 2009'da Miami Üniversitesi'nden Sinema ve Psikoloji alanlarında çift anadal yaparak mezun oldu.
Ardından New York Üniversitesi'nin Uygulamalı Psikoloji Bölümü'nde yüksek lisans yaparak 2011 yılının Mayıs ayında psikolojik danışmanlık ve sağlık ihtisasıyla mezun oldu.
Amerika'da bulunduğu süre içerisinde Albert Ellis Enstitüsü'nde bilişsel ve davranışçı terapi gibi alanlarda pek çok eğitim alarak çeşitli dallarda uzmanlaştı. 2017'de Türkiye'nin ilk Öz Şefkatli Farkındalık eğitmeni olmaya hak kazandı.