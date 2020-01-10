Zeynep Selvili Çarmıklı Mundi'de!

10.01.2020 15:53 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:53

Ardından New York Üniversitesi'nin Uygulamalı Psikoloji Bölümü'nde yüksek lisans yaparak 2011 yılının Mayıs ayında psikolojik danışmanlık ve sağlık ihtisasıyla mezun oldu.

Amerika'da bulunduğu süre içerisinde Albert Ellis Enstitüsü'nde bilişsel ve davranışçı terapi gibi alanlarda pek çok eğitim alarak çeşitli dallarda uzmanlaştı. 2017'de Türkiye'nin ilk Öz Şefkatli Farkındalık eğitmeni olmaya hak kazandı.

Kaynak: Bültenler