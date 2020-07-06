Zeynep Oral ile hatıralara yolculuk Şişli Belediyesi tarafından sosyal medya aracılığıyla düzenlenen ve edebiyatımızın usta isimlerinin konuk olduğu "Hatıralara Yolculuk" etkinlikleri Pazar günlerine renk katmaya devam ediyor.

"Hatıralara Yolculuk" un bu haftaki konuğu, gazeteci yazar Zeynep Oral oldu.

Şişli Belediyesi tarafından düzenlenen, Dünya Gazetesi Kültür Sanat Editörü Faruk Şüyün'ün hazırladığı "Hatırlara Yolculuk" etkinliklerinin bu haftaki konuğu gazeteci, yazar Zeynep Oral oldu. Program, Şişli Belediyesi'nin Facebook, Instagram, Twitter ve Youtube hesaplarından canlı yayınlandı.

Zeynep Oral'ın hayat kesitlerine yer verilen programda, 19 yaşında yeni gazeteciyken Paris'te Salvador Dali ile röportaj yapması hikâyesine, John Baez ile yıllardır süren dostluğuna da yer verildi. Zülfü Livaneli, Yaşar Kemal ve Mikis Theodorakis ile Türk-Yunan Dostluk Derneği'nde yaptıkları çalışmalara da değinen Oral,Yaşar Kemal ile tanışmasının kendisine çok şeyler kattığını belirterek şunları söyledi:

" Türkçeme sevdalanmama yol açtı. Bu ülkenin her karışını tanımama vesile oldu. Onun yakınında olmaktan keyif aldım, gurur duydum. Eşi Tilda ile Yaşar Kemal ile olan dostluğum beni çok zenginleştirdi"

Her Pazar saat 14:00'de Şişli Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan "Hatırlara Yolculuk" etkinliklerinde sonraki haftaların konukları ise Nermin Bezmen, Sunay Akın ve Nevzat Çelik olacak.

Zeynep Oral kimdir?

İstanbul'da doğdu. İzmir Amerikan Kız Koleji ve Paris Yüksek Gazetecilik Okulunu bitirdi. Sorbonne Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi aldı. Tiyatro eleştirmeni, gazeteci, köşe yazarı, yazı işleri müdürü olarak çalıştı. 1972'de kurucular arasında bulunduğu Milliyet Sanat Dergisi'ni 30 yıl kadar yönetti. Türkiye'nin aydınlık insanları, onu Anadolu'nun en ücra köşesine kadar ulaşan bu dergiyle tanıdı. Sanat ve kültür, kadın hakları ve insan hakları konularında yazılarıyla sayısız ödül kazandı. 1985'te yayımlanan, o gün bugün güncellediği Kadın Olmak kitabı, bu ülkede birçok genç insanın, kadın sorunlarına yönelmesine, genç kuşak feministlerin yetişmesine yol açtı. Yazılarında, ülkedeki toplumsal olaylarla, sanatsal olaylar arasında köprüler kurdu, evrensel ve çağdaş değerleri yüceltip paylaştı. Türkiye Tiyatro Eleştirmenleri Birliği, Nâzım Hikmet Vakfı, KA-DER, Türkiye-Yunanistan Dostluk Derneği, WINPEACE (Türkiye-Yunanistan Kadın Barış Girişimi) gibi sivil toplum örgütlerinin kurucularındandır. Oral, halen PEN Yazarlar Derneği Türkiye Başkanıdır ve Cumhuriyet Gazetesi yazarıdır. Yedi torunu ve yayımlanmış 20 kitabı vardır.

Kaynak: Bültenler