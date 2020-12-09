Zeynep Kumral'dan kadına şiddeti yeniden gündeme getiren sahne
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Zeynep Kumral'dan kadına şiddeti yeniden gündeme getiren sahne

09.12.2020 16:04 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:07
Zeynep Kumral'dan kadına şiddeti yeniden gündeme getiren sahne

"Doğduğun Ev Kaderindir" dizisi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün hemen ardından yayınlanan bölümünde çok ses getiren bir sahneye yer verdi.

"Doğduğun Ev Kaderindir" dizisi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün hemen ardından yayınlanan bölümünde çok ses getiren bir sahneye yer verdi. Dizinin en sevilen karakterlerinden Müjgan, yıllardır aşık olduğu ancak kavuşamadığı Burhan tarafından öldürüldü. Burhan önce sevdiği kadını kalbinden vurdu, sonra silahı kendisine doğrultarak intihar etti.

SOSYAL MEDYADA MESAJ YAĞDI

Müjgan'ı canlandıran Zeynep Kumral'ın kadına yönelik şiddeti yeniden gündeme getiren o sahnedeki performansı sosyal medyada olay yarattı. Yürekleri yakan sahneyi izleyenler, Kumral'ın başarılı oyunculuğuna övgü dolu yorumlar yağdırdı. Kumral'ın diziye veda etmesini istemeyenler, ünlü oyuncuya mesaj üstüne mesaj attı. İşte o mesajlardan birkaçı:

"Ah Müjgan! Sonun böyle olmamalıydı."

"Lütfen rüya olsun."

"Zeynep Hanım, Müjgan Abla olarak beni çok ağlattınız. Bu kadar mı gerçekçi oynanır! Bitirdiniz bizi."

"Müjgan bizi bırakıp gitmeyecek değil mi?"

"Bizi çok ağlattınız."

"Ne olur ölmeyin, bizi bırakıp gitmeyin."

Kaynak: Hürriyet

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