Zeynep, kemandaki ustalığı ile dikkat çekiyor

01.02.2020 08:41 | Son Güncelleme: 01.02.2020 08:46

Kütahya Bahçeşehir Koleji 11. sınıf öğrencisi Zeynep Keskin, kemandaki ustalığı ve derin yorum gücüyle dikkat çekiyor.



10 yıldır keman çaldığını belirten 17 yaşındaki Zeynep Keskin, ilerideki hedefinin mutlaka konservatuar okumak olduğunu ifade etti.



Keman derslerini halen Halim Türkmen'den aldığını dile getiren Keskin, "Keman artık benim için bir yaşam tarzı oldu. Okulun tüm etkinliklerinde keman çalarak görev alıyorum. Kemanın tüm inceliklerini hemen hemen öğrendim.Liseden sonra mutlaka konservatuar okumak istiyorum" diye konuştu.



Keskin, önümüzdeki günlerde Afyonkarahisar'da düzenlenecek olan festivalde de sahne alacağını sözlerine ekledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA