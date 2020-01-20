: Zeynep isminin anlamı nedir? Zeynep ne demektir?

20.01.2020 16:51 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:51

Anne babalar doğacak bebekleri için isim araştırması yaparken en çok araştırdıkları isimlerden biri de Zeynep olarak öne çıkmaktadır. Zeynep isminin anlamını merak eden ebeveynler Zeynep isminin anlamı nedir ve Zeynep ne demektir gibi soruların yanıtlarını arıyorlar.

Zeynep isminin sözlük anlamı: Değerli taşlar, mücevher

ZEYNEP NE DEMEK?

1. Değerli taşlar, mücevherler, değerli olan her şey.

2. Babasının süsü.

3. Zeynep, Arapça Zeyneb isminin Türkçe'ye yerleşmiş hali. Zeyneb isminin Arapça'daki anlamı 'babasının süsü' demektir.

4. Hz. Zeynep. Peygamber Efendimizin (s.a.a) torunu ve Hz.Ali (a.s.) ile Hz.Fatıma (s.a.) kızı.

ZEYNEP İSMİNİN ANLAMI VE ÖZELLİKLERİ

Zeynep ismi iyi ahlakı ve iffeti temsil eder. Zorluklara dirayet gösterme ve sabretme anlamına da gelen Zeynep sağduyu, merhamet ve adalet'i de temsil etmektedir.

ZEYNEP İSMİ KUR'AN DA GEÇİYOR MU?

Zeynep ismi Kur'an-ı Kerim de geçmemektedir.

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