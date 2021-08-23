Zeynep Gül Yılmaz kimdir? Zeynep Gül Yılmaz kaç yaşında, nereli? Zeynep Gül Yılmaz hayatı ve biyografisi!
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Zeynep Gül Yılmaz kimdir? Zeynep Gül Yılmaz kaç yaşında, nereli? Zeynep Gül Yılmaz hayatı ve biyografisi!

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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Zeynep Gül Yılmaz izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Zeynep Gül Yılmaz kaç yaşında, nereli? Zeynep Gül Yılmaz hayatı ve biyografisi! Zeynep Gül Yılmaz kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Zeynep Gül Yılmaz hakkında araştırmalar yapılıyor. Zeynep Gül Yılmaz kimdir? Zeynep Gül Yılmaz kaç yaşında, nereli? Zeynep Gül Yılmaz hayatı ve biyografisi! Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

ZEYNEP GÜL YILMAZ KİMDİR?

Zeynep GÜL YILMAZ

Mersin/ Mut - 1976, Memet, Ayşe. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Hukukçu; İlk, orta ve lise öğrenimini Mut'ta yaptıktan sonra, yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, yüksek lisansını Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü'nde tamamlamış olup tez konusu olan "Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde, Önemli Ölçüde Tehlike Arz Eden İşletme İşletenin Sorumluluğu" kitabı basıldı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Halen Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora Programına devam etmektedir.Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Arabuluculuk eğitimi, Hacettepe Üniversitesinde Kamu İhale Hukuku, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Enerji Hukuku, Rekabet Kurumunda ise Rekabet Hukuku Programı eğitimleri aldı. Ayrıca Başkent Üniversitesinde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile Uygulamalı Aktüerya Hukuku Bilirkişilik eğitimleri aldı. AK PARTİ Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı olarak görev yaptı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

İyi düzeyde İngilizce bilen Gül Yılmaz, evli ve 2 çocuk annesidir.

Zeynep Gül Yılmaz kimdir? Zeynep Gül Yılmaz kaç yaşında, nereli? Zeynep Gül Yılmaz hayatı ve biyografisi!
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Zeynep Gül Yılmaz kimdir? Zeynep Gül Yılmaz kaç yaşında, nereli? Zeynep Gül Yılmaz hayatı ve biyografisi! - Haberler
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