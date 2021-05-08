Zeynep Beşerler ile Derya Beşerler pazara çıktı: Bu işin uzmanları tarafından itildik, kakıldık, örselendik
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Zeynep Beşerler ile Derya Beşerler pazara çıktı: Bu işin uzmanları tarafından itildik, kakıldık, örselendik

Zeynep Beşerler ile Derya Beşerler pazara çıktı: Bu işin uzmanları tarafından itildik, kakıldık, örselendik
Hürriyet - Haberler | Magazin

Derya Beşerler, ablası Zeynep Beşerler'in pazar halini Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Derya Beşerler, ablası Zeynep Beşerler'in pazar halini Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Derya Beşerler, yaşadıklarını da anlattı:

"Pazar oldukça zor geçti. Bu işin uzmanları tarafından itildik, kakıldık. Örselendik. Bayağı mücadele ettik ama iyi sebzeler aldık. Çok maceralıydı. Pazarda çok heyecanlandık. Paniğe kapıldık. Ne yapacağımızı unutmuşuz ama çok iyi geldi"

O sırada söze giren Zeynep Beşerler ise "İnsan gördük. Çok güzeldi." dedi.

Kaynak: Hürriyet

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