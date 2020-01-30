Zeynep Beşerler aylar sonra ortaya çıktı
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Zeynep Beşerler aylar sonra ortaya çıktı

Uzun bir aradan sonra gece gezmesine çıkan oyuncu Zeynep Beşerler, Kuruçeşme'de bir mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Beşerler, samimi açıklamalarda bulundu

30.01.2020 01:41 | Son Güncelleme: 30.01.2020 01:41
Zeynep Beşerler aylar sonra ortaya çıktı

Her şeyin güzel gittiğini ve çok yakında ile bir televizyon filmi çektiklerini ve heyecanla beklediklerini dile getiren Beşereler, evlilik hakkındaki soruları yanıtladı.& ;

'Empati olması lazım'

Güzel oyuncu,& ; Emir İçgören ile evliliklerinin güzel gittiğini ifade ederek "Evlilikte sevgi ve saygı gerekir. Empati olması da lazım. Sonrası kolay..." dedi.

'Herkesi özlüyorum'

Beşerler, geçmişte rol aldığı "Arka Sokaklar" dizisi& ; için ise "Herkesi çok özlüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Snob Magazin

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