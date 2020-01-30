Zeynep Beşerler aylar sonra ortaya çıktı
Uzun bir aradan sonra gece gezmesine çıkan oyuncu Zeynep Beşerler, Kuruçeşme'de bir mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Beşerler, samimi açıklamalarda bulundu
Her şeyin güzel gittiğini ve çok yakında Ümit Erdim ile bir televizyon filmi çektiklerini ve heyecanla beklediklerini dile getiren Beşereler, evlilik hakkındaki soruları yanıtladı.& ;
'Empati olması lazım'
Güzel oyuncu,& ; Emir İçgören ile evliliklerinin güzel gittiğini ifade ederek "Evlilikte sevgi ve saygı gerekir. Empati olması da lazım. Sonrası kolay..." dedi.
'Herkesi özlüyorum'
Beşerler, geçmişte rol aldığı "Arka Sokaklar" dizisi& ; için ise "Herkesi çok özlüyorum" ifadelerini kullandı.