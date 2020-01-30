Zeynep Beşerler aylar sonra ortaya çıktı

30.01.2020 01:41 | Son Güncelleme: 30.01.2020 01:41

Her şeyin güzel gittiğini ve çok yakında Ümit Erdim ile bir televizyon filmi çektiklerini ve heyecanla beklediklerini dile getiren Beşereler, evlilik hakkındaki soruları yanıtladı.& ;

'Empati olması lazım'

Güzel oyuncu,& ; Emir İçgören ile evliliklerinin güzel gittiğini ifade ederek "Evlilikte sevgi ve saygı gerekir. Empati olması da lazım. Sonrası kolay..." dedi.

'Herkesi özlüyorum'

Beşerler, geçmişte rol aldığı "Arka Sokaklar" dizisi& ; için ise "Herkesi çok özlüyorum" ifadelerini kullandı.