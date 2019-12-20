: Zeynep Bastık ile Bir Sırp Filmi | Can Evrenol

20.12.2019 17:46 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:46

Yönetmen Can Evrenol moderatörlüğünde çekilen Geniş Açı isimli sinema programında her hafta birbirinden başarılı isimlerle sinemaya dair başlıklar "geniş bir açıyla" ele alınacak.

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Cahit Kaşıkçılar ile Gerçek Kesit:

Onur Ünlü ile Takeshi Kitano Sineması:

Kerem Bürsin ile Roger Corman Sineması:

Ercan Kesal ile Metin Erksan Sineması:

Logo Tasarım: Selin Arısoy

İletişim: merve@tnyapim.com.tr

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Eflatun Tv Hakkında

TN Yapım sinema filmleri çeken bir yapım şirketidir. Şirketimiz faaliyet alanlarına Youtube gibi aktif ve dinamik bir mecrayı da katarak yeni nesil televizyonculuğu Eflatun Tv'de yaşatmayı hedefler.

Eflatun Tv'de hafta içi her gün bir yeni video ile karşınızda olacağız. İçeriklerimizi 7'den 70'e herkese ulaşabilecek, evrensel, kadın ve erkeğin eşit seviyede ilgilenebileceği canlı ve hızlı formatlardan oluşturuyoruz. Moda, Sinema, Spor, Eğlence ve Müzik kategorilerimiz ile profesyonel teknik ekibimiz ve nitelikli prodüksiyon çapımızla Youtube Türkiye'nin öne çıkan kanallarından biri olmaya adayız.

Sizler de güvendiğiniz Youtube projelerinizin kanalımızda yayınlanmasını istiyorsanız proje dosyalarınızı bize ulaştırabilirsiniz.

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