Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da gerçekleşen konsere katılımcıların aşı kartı veya PCR testi kontrollerinin ardından kabul edildiği konsere çok sayıda davetli ile CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, eşi Duygu Günel, Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, KUSAV Başkanı Levent Köylü, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri katıldı. Ünlü sanatçı Bastık, seslendirdiği bir birinden güzel şarkılar ve muhteşem sahne performansıyla Kuşadalılara unutamayacakları bir gece yaşattı.

"SANATIN VE SANATÇININ YANINDA OLACAĞIZ"

Konser sonunda pop müzik sanatçısı Zeynep Bastık 'a çiçek ve plaket veren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "24'ncüsünü yaşayacağımız Altın Güvercin Beste Yarışması heyecanımıza ortak olduğu için değerli sanatçımız Zeynep Bastık'a ve siz değerli Kuşadalılara çok teşekkür ederim. Altın Güvercin Türkiye'nin ilk ve tek pop müzik beste yarışması olma özelliğini koruyor. Kuşadası Belediyesi olarak geçtiğimiz sene pandeminin zor koşullarına rağmen, sanatçılarımızın sahne yapmadığı bir ortamda Altın Güvercin'i düzenlemiştik. Bu sene ise Altın Güvercin'i 24'üncü kez kanatlandırıyoruz. Kuşadası Belediyesi her zaman sanatın ve sanatçının yanında olacaktır. Sevgili Zeynep Bastık benim çok severek dinlediğim Türkiye'nin önemli seslerinden biri. Bugün kendisini ağırlıyor olmak bizlere büyük mutluluk verdi" dedi.

"ALTIN GÜVERCİN TÜRKİYE'YE ÇOK DEĞERLİ SANATÇILAR KAZANDIRDI"

Ünlü sanatçı Zeynep Bastık ise " Öncelikle Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel'e çok teşekkür etmek istiyorum. Altın Güvercin Beste Yarışması uzun yılların ardından sizin sayenizde yeniden düzenledi. Yaptığınız işi çok kıymetli buluyorum. Türkiye'ye çok değerli sanatçılar kazandırmış köklü bir beste yarışmasını yeniden canlandırmak çok önemli bir iş. Sanata verdiğiniz destekten dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Bugün sizlerle olmak bana da büyük keyif verdi.1987 yılında Harun Kolçak ve Aşkın Nurr Yengi'Nin Altın Güvercin Yarışması'na karılan şarkılarını repertuarımıza ekliyoruz" diye konuştu.