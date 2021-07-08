Zeynep Bastık'ın düğününde dudak dudağa görüntülendiler

Survivor Berkan Karabulut ve sevgilisi Lale Onuk, Zeynep Bastık ile Tolga Akış çiftinin düğününde görüntülendi. Lale Onuk ve Berkan Karabulut'un dudak dudağa pozu gündem oldu. İşte o kare...