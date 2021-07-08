Zeynep Bastık'ın düğününde dudak dudağa görüntülendiler
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Zeynep Bastık'ın düğününde dudak dudağa görüntülendiler

Zeynep Bastık'ın düğününde dudak dudağa görüntülendiler
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Survivor Berkan Karabulut ve sevgilisi Lale Onuk, Zeynep Bastık ile Tolga Akış çiftinin düğününde görüntülendi. Lale Onuk ve Berkan Karabulut'un dudak dudağa pozu gündem oldu. İşte o kare...

Survivor 2020'nin en çok konuşulan isimlerinden olan Berkan Karabulut, Zeynep Bastık-Tolga Akış çiftinin düğününde aşka geldi.

Yarışmaya sonradan dahil olmasına rağmen dördüncü olmayı başaran Berkan Karabulut, düğünde sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi.

DÜĞÜNDE ROMANTİK ANLAR

Son günlerde Survivor All Star'a gideceği iddia edilen Berkan Karabulut sevgilisi Lale Onuk ile soluğu Zeynep Bastık'ın düğününde aldı. Birbirlerinden hiç ayrılmayan ünlü çift düğünde romantik anlar yaşadı.

Miss Turkey güzeli Lale Onuk ve Survivor Berkan Karabulut'un herkesin içinde dudak dudağa öpüşnesi sosyal medyada gündem oldu.

Zeynep Bastık'ın düğününde dudak dudağa görüntülendiler
Zeynep Bastık'ın düğününde dudak dudağa görüntülendiler
Zeynep Bastık'ın düğününde dudak dudağa görüntülendiler

Kaynak: Snob Magazin

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