Zeynep Alkan: Kendi ayaklarımın üzerinde durarak bir şeyler yapmak istiyorum
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Zeynep Alkan: Kendi ayaklarımın üzerinde durarak bir şeyler yapmak istiyorum

10.12.2020 17:01 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:05
Zeynep Alkan: Kendi ayaklarımın üzerinde durarak bir şeyler yapmak istiyorum

Zeynep Alkan, Nişantaşı'nda bir AVM'de ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Zeynep Alkan, Nişantaşı'nda bir AVM'de ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı. Pandemi döneminde oyunculuğunu geliştirmek için uğraş verdiğini söyleyen Alkan'ın, babası hakkında yaptığı açıklama şaşırttı.

Alkan, "Babam kendi işiyle uğraşıyor, ben kendi işimle. İstemiyorum açıkçası 'Hamdi Alkan'ın kızı' olarak bir şeyler yapmayı. Kendi ayaklarımın üzerinde durarak, bir şeyler yapmak istiyorum" dedi.

Zeynep Alkan, Amsterdam'da eğitim alıyordu. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle evine gelmek isteyen Alkan, uçuş yasağı nedeniyle Türkiye'ye dönememişti. Pandeminin ilk dönemlerinde İtalya ve Hollanda'da bulunan Zeynep Alkan, "Hollanda ve İtalya'da sürekli kademeli olarak karantina uygulanıyor. Burası daha rahat, ben de artık buradayım. İstanbul'da kalacağım" şeklinde konuşmuştu.

Kaynak: Hürriyet

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