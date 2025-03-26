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Zeynel Abidin Okul kimdir? Zeynel Abidin Okul kaç yaşında, nereli? Zeynel Abidin Okul hayatı ve biyografisi!

Zeynel Abidin Okul kimdir? Zeynel Abidin Okul kaç yaşında, nereli? Zeynel Abidin Okul hayatı ve biyografisi!
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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Zeynel Abidin Okul izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Zeynel Abidin Okul kaç yaşında, nereli? Zeynel Abidin Okul hayatı ve biyografisi! Zeynel Abidin Okul kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Zeynel Abidin Okul hakkında araştırmalar yapılıyor. Zeynel Abidin Okul kimdir? Zeynel Abidin Okul kaç yaşında, nereli? Zeynel Abidin Okul hayatı ve biyografisi!

ZEYNEL ABİDİN OKUL KİMDİR?

Zeynel Abidin Okul, 1968 yılında İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde dünyaya geldi.

İlköğretim ve ortaokul eğitimini Ortaköy'de tamamladıktan sonra Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldu.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği okuyan Okul, siyasi kariyerine AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanlığı ile başladı.

2014 yılında Beşiktaş Belediye Başkan adayı olmuş olsa da seçimi kazanamamıştı. 2024 yılında ise İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti grup başkanvekilliğine getirildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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