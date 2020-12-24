Zerrin Tekindor kanguru besledi

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Zerrin Tekindor, bir süredir Avustralya'da tatil yapıyor.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Zerrin Tekindor, bir süredir Avustralya'da tatil yapıyor.

Tatilden eğlenceli karelerini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen ünlü oyuncu önceki gün Sidney'de kanguru besledi.

Oyuncu kanguruları elleriyle beslediği o anları da Instagram hesabına yükledi. Bu kareler yaklaşık 80 bin beğeni aldı.

Kaynak: Hürriyet