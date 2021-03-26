Zerrin Özer'e tecavüz eden kişiyle karıştırılan Güner Ümit isyan etti
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Zerrin Özer'e tecavüz eden kişiyle karıştırılan Güner Ümit isyan etti

Snob Magazin - Haberler | Magazin

Deneyimli sunucu Güner Ümit, YouTube'da yayınlanan Magazin Noteri'ne katılarak kendisini Zerrin Özer'e tecavüz eden Ümit Güner yerine koyanlara isyan etti. Ailecek perişan olduklarını söyleyen Ümit, "Geceleri uyuyamıyorum. Bu dünyanın cehennemi varsa yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Zerrin Özer, yıllar önce kendisine tecavüz eden müzik yapımcısının Ümit Güner olduğunu açıkladı. İtirafın kısa sürede gündem olmasının ardından yanlışlıkla görsel ve yazılı basında seslendirme sanatçısı olan Güner Ümit'in ismi ve fotoğrafları yer aldı.

"OLAYIN ARDINDAN AİLECEK PERİŞAN OLDUK"

Günlerdir bu çirkin karışıklıktan muzdarip olan Güner Ümit, Ali Eyüboğlu ve Seher Kılıç'ın Youtube'da yaptığı Magazin Noteri programına konuk oldu. Hakkında çıkan yalan haberlere isyan eden Güner Ümit, olayın perde arkasını anlattı. Bu olaydan dolayı bir haftadır ailece perişan olduklarını ve uyku uyuyamadığını belirten Güner Ümit, "Bir haftadır ailece çok sıkıntılar çekiyoruz bu olaylardan dolayı. Uyuyamıyorum artık. Robert de Niro'nun bir sözü var. 'Bu kötü dünyanın bir de cehennemi var.' diye on gündür bunu yaşıyorum" dedi.

Zerrin Özer'e tecavüz eden kişiyle karıştırılan Güner Ümit isyan etti

"İHALE BANA KALDI"

Ümit, bu süreçte yaşadıklarını ve olayı nasıl öğrendiğini soran Ali Eyüboğlu'na şu yanıtı verdi:

"Ben en son televizyonlara 2006'da çıktım. O günden beri de kendi halimde yaşıyorum, inzivaya çekildim. Benim sosyal medya hesaplarım da olmadığı için olayı arkadaşlarım haber verdiler. Dediler ki 'Ümit Güner diye biri bu haltı yemiş ancak basın bunu Güner Ümit diye çevirmiş.' Benim bu olayla bir alakam yok. Sen (Ali Eyüboğlu) bu olayın geçmişini benden daha iyi biliyorsun. Eskiden de Orhan Gencebay diye çevirmişlerdi. Şimdi de ihale bana kaldı. Pantolonu uyduramadılar, gömleği bana verdiler!"

Usta sanatçı başına gelen durumun ardından yasak haklarını arayacağını da söyledi.

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Zerrin Özer'e tecavüz eden kişiyle karıştırılan Güner Ümit isyan etti

Kaynak: Snob Magazin

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