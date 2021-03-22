Zenne ne demek?

Survivor yarışma programının 21 Mart Pazar günkü yayınında yaşanan "zenne" tartışmasından sonra zenne kelimesinin anlamı merak konusu oldu. Yarışmacılardan Dora'nın İsmail'e zenne yakıştırmasıyla çıkan tartışmada kelimenin anlamı araştırılmaya başlandı. Peki, zenne ne demek? İşte cevabı haberimizde!

Survivor yarışma programının 21 Mart Pazar günkü yayınında yaşanan "zenne" tartışmasından sonra zenne kelimesinin anlamı merak konusu oldu. Yarışmacılardan Dora'nın İsmail'e zenne yakıştırmasıyla çıkan tartışmada kelimenin anlamı araştırılmaya başlandı. Peki, zenne ne demek? İşte cevabı haberimizde!

ZENNE NE DEMEK?

Zenne Farsça kökenli ve eski dilde kullanılan bir kelimedir. Eski dilde anlamı, "kadın" dır.

Zenne, eski geleneksel göçebe Türk geleneğinde düğünlerde ve şenliklerde kadın kıyafetiyle geleneksel olarak kadın gibi oynayan erkeklere verilen isimdir. Karagöz gibi tiyatro sergisi hasıl olduğunda kadın rolüne çıkan erkeklere zenne denir.

Zenneler, kaşlarını aldırıp, piercing takarlar.

Bununla birlikte bir de zenne sesi vardır. Zenne sesi ise;

Burun boşluğunun tıkalı oluşundan veya sesin orada fazla tınlama yapmasından ileri gelen hım hım sestir. Ortaoyununda zenneye çıkan erkek oyuncular bu sesi taklit ettikleri için böyle adlandırılırlar.