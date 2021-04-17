Zengo filmi konusu nedir? Zengo oyuncuları kimler, nerede çekildi?
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Zengo filmi konusu nedir? Zengo oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Zengo filmi konusu nedir? Zengo oyuncuları kimler, nerede çekildi?
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Bu akşam Kanal D ekranlarında ilk kez izleyici karşısına çıkan Zengo filmi konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Peki, Zengo filmi konusu nedir? Zengo oyuncuları kimler? Zengo nerede çekildi? Vizyona girdiği ilk dönemde izleyicilerden oldukça olumlu tepki alan komedi türündeki filmin başrollerinde, Yasemin Sakallıoğlu, Dilşah Demir, Ece İrtem gibi isimler yer almaktadır. Yönetmenliğini Şahan Gökbakar'ın yapmaktadır. Zengo filmi ile ilgili bilgiler haberimizde yer almaktadır.

Bu akşam Kanal D ekranlarında ilk kez izleyici karşısına çıkan Zengo filmi konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Peki, Zengo filmi konusu nedir? Zengo oyuncuları kimler? Zengo nerede çekildi? Vizyona girdiği ilk dönemde izleyicilerden oldukça olumlu tepki alan komedi türündeki filmin başrollerinde, Yasemin Sakallıoğlu, Dilşah Demir, Ece İrtem gibi isimler yer almaktadır. Yönetmenliğini Şahan Gökbakar'ın yapmaktadır. Zengo filmi konusu nedir? Zengo oyuncuları kimler? Zengo nerede çekildi? İşte detaylar haberimizde…

ZENGO FİLMİ KONUSU NEDİR?

Zengo, ünlü bir modacı olmanın hayalini kurarken, kendisini büyük bir rekabetin içinde bulan genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Genç bir kadın olan Zerrin, yaşadığı mahallenin kentsel dönüşüme girmesi ile kendisini bir anda lüks bir hayatın içinde bulur. Sonradan görme olmasının yanı sıra eğlenceli bir kadın olan Zerrin, mahallesindeki kadınlara kendi yaptığı tasarımlarını giydirir. Ünlü bir modacı olmanın hayalini kuran Zerrin, çocukluğundan beri rekabet halinde olduğu Menkibe'nin tasarımlarını çalıp, defile düzenlediğini öğrendiğinde deliye döner. Bunun üzerine genç kadın, terzisi ve en yakın arkadaşı olan Fazilet'i de yanına alarak, hayatının değişmesine neden olacak zorlu bir maceraya atılır.

ZENGO FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Vizyona girdiği ilk dönemde izleyicilerden oldukça olumlu tepki alan komedi türündeki filmin başrollerinde, Yasemin Sakallıoğlu, Dilşah Demir, Ece İrtem gibi isimler yer alıyor.

Yasemin Sakallıoğlu – Zengo

Dilşah Demir – Fazilet

Ece İrtem – Menkibe

Anıl Acar – Zayiflama Kamp Görevli

Nurgul Mutlu Akgüneş – Meltem

Selda Aktuna – Zayıflama Kamp Görevli

Aygün Alpaslan – Mahalle Kadınlar

Filiz Azcan – Nurhan Goldstein

Berk Balcı – Muzaffer

Cansel Beyaztaş – Cenaze Evi Kadin

Cansu may Birteksöz – Spa Danisma 1

Gül Canpolat – Mahalle Kadınlar

İrem Nisa Cantürk – Fazilet Ilkokul

Hasan Cavuşlar – Heykeltraş

Aziz Demir – Zayıflama Kamp Müdür

Zengo filmi konusu nedir? Zengo oyuncuları kimler, nerede çekildi?
Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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