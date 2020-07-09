Zen-G ve Asil ikilisi 'Girme Kanıma' ile listelere giriş yaptı Sevilen Türkçe rap ikilisi Tahribad-ı İsyan'ın kurucuları Zen-G ve Asil; Zen-G'nin merakla beklenen yeni albümünün ayak seslerinden 'Girme Kanıma' ile Youtube trendler listesine üst sıradan giriş yaptı

Zen-G; uzun süredir müzik listelerinin üst sıralarında yer alan çalışması "ALEV ALEV"in ardından, Tahribad-ı İsyan grubundan yol arkadaşı Asil ile birlikte seslenirdikleri "GİRME KANIMA" ile Youtube trendler listesine 17. sıradan giriş yaptı. Zen-G'nin Eylül ayında yayınlanması planlanan yeni albümünde de yer alacak olan şarkının sözleri Zen-G ve Asil'e, müziği ve düzenlemesi ise Denizkan Boz'a ait. Çalışmanın kayıtları Studio Circus'ta Özgür Öztürk yönetiminde tamamlandı. TÜM DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKEN KLİP! Video klibiyle saatler içinde dikkatleri üzerine çeken ve Youtube trendlere 17. sıradan giriş yapan çalışmanın yönetmen koltuğunda Said Ateş oturuyor. Plato Platonik'te çekimleri 20 saatte tamamlanan video klipte Zen-G ve Asil, birçok farklı karakteri canlandırdıkları renkli görüntüleri ekranlara taşıyor.



Zen-G & Asil - GİRME KANIMA 9 Temmuz Perşembe günü tüm dijital platformlarda ve YouTube'da yayına girdi!



Kaynak: Snob Magazin