: Zemheri ne demek? Zemheri dizisi ne zaman başlıyor? Zemheri oyuncuları, konusu

04.01.2020 14:28 | Son Güncelleme: 04.01.2020 14:31

Zemheri dizi fragmanı kısa süre önce yayımlanmıştı. İki genç oyuncunun başrolde olduğu merakla beklenen Zemheri konusu ile de oldukça dikkat çekici. Dizinin ardından Zemheri anlamı en çok arananlar arasında yer aldı. Zemheri konusu, oyuncuları...

ZEMHERİ NE DEMEK?

Terim olarak Zemheri, Arapça'dan dilimize geçmiştir. TDK'da yer alna bilgiye göre ise ''Kara kış'' anlamına geliyor. 'Zamharir' sözcüğünden türemiştir. Uğuldayan, uluyan anlamını barındıran Harir ve Farsça kış anlamındaki ''Zam'' kelimelerinin bir araya gelip zamanla farklı bir hal alması sonucu bugünki Zemheri kelimesi ortaya çıkmıştır.

ZEMHERİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Güçlü kadrısuyla dikkatleri üzerine çeken Zemheri dizisi Show TV'de izleyenlerin karşısına çıkacak. Bir süre önce Kadın dizisinde boy gösteren başarılı oyuncu Caner Cindoruk'da oyuncu kadrosunda yerini aldı. Dizinin ekrana geleceği tarih hakkında net bir bilgi olmasa da kısa süre içerisinde yayımlanması bekleniyor.

ZEMHERİ OYUNCULARI

Show TV'de ekrana gelecek olan dizi Zemheri, Ay Yapım imzası taşıyor. Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Müfit Kayacan, Şebnem Dönmez, Sahra Şaş ve Zerrin Tekindor gibi isimler kadrosunda yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda Hilal Saral'ın oturduğu, senaryosunu ise Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Zemheri, adalet ve aşkın büyüklüğünü konu edinecek.

ZEMHERİ KONUSU

İkiz kardeşinden ayrı bırakılıp evlatlık verilen karakter, üvey kardeşine aşık oluyor. İkizi olduğunu öğrendikten sonra peşine düşen karakter, kardeşini bulduğunda ise bir cinayete kurban veriyor. Polis kılığına giren bu karakter kardeşinin intikamını almak için mücadele veriyor. Merakla beklenen Zemheri dizisi Resurrection adlı Kore dizisinden uyarlama olarak ekranlara gelecek. Ay yapım imzalı dizi de intikam ele alınacak. Şimdiden heyecan uyandıran 'Zemheri', izleyiciyi adalet ve aşkın büyüklüğünü sorgulayacakları bir hikayeye davet edecek.

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