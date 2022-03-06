Zeliha Kendirci kimdir? Zeliha Kendirci nereli, kaç yaşında? Zeliha Kendirci şarkıları!

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ZELİHA KENDİRCİ KİMDİR?

Zeliha Kendirci aslen Adana'lıdır ve 2003 yılında doğmuştur. O Ses Türkiye yarışmasıyla sesini tüm Türkiye'ye duyuran Zeliha Kendirci, son olarak Dilber Ay'ın hayatının anlatıldığı filmde yer almıştır. Ayrıca Zeliha Kendirci, Şahin Kendirci'nin kardeşidir.

ŞAHİN KENDİRCİ KİMDİR?

Doğum tarihi : 19 Nisan 2001

Kaç yaşında: 19 yaşında

Nereli : Adana

Aslen Şanlıurfalı olan Şahin Kendirci, Adana'da dünyaya gelmiştir. 5 çocuklu bir ailenin üyesi olan Şahin Kendirci'nin aynı zamanda bir ikiz kardeşi bulunuyor. Adını ilk olarak katıldığı 'Yetenek Sizsiniz Türkiye' programı ile duyuran Şahin Kendirci, daha sonra 2014 yılında 'O Ses Çocuklar' programına katılıyor. Sesi ile tüm ülkeyi etkilemeyi başaran genç müzisyen Şahin Kendirci, yarışmada birinci olarak ayrılmıştır. Senaryosunu Burak Aksak'ın yazıp yönettiği 'Bana Masal Anlatma' filminde de rol aldı.

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