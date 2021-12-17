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Zelenskiy ve Johnson, Ukrayna'nın güvenliğini görüştü

Zelenskiy ve Johnson, Ukrayna'nın güvenliğini görüştü
AA / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'ya ilişkin güvenlik durumunu telefonda görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'ya ilişkin güvenlik durumunu telefonda görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede taraflar gerginliği azaltma ve Donbas krizinin barışçıl çözümü konularını ele aldı.

Zelenskiy, ülkesinin ilişkin güvenlik durumu hakkında bilgi verirken Johnson, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteklerini yineledi.

Ayrıca Zelenskiy, Rusya'nın hareketlerine cevap oluşturma konusunda İngiltere'nin G7'deki liderliğine minnettar olduklarını ifade etti.

İki lider, Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının silah olarak kullanımının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

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AA / Talha Yavuz - Son Dakika Haberleri

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