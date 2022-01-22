Zelenskiy Türk imzası taşıyan, Ukrayna'nın en büyük köprüsünü açtı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türk şirketi tarafından inşa edilen, ülkenin en büyük köprüsünün açılışını yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türk şirketi tarafından inşa edilen, ülkenin en büyük köprüsünün açılışını yaptı.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Onur İnşaat'ın yapımını üstlendiği Ukrayna'nın en büyük modern köprüsünün Zelenskiy tarafından hizmete açıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Hepimizi gururlandıran bu projede emeği geçen herkesin eline sağlık." ifadelerine yer verildi.

Zelenskiy, Zaporeje şehrinde bulunan köprünün ilk bölümünün açılışını 2020'de yapmış, 9 kilometreden uzun projenin müteahhidi Türk şirketine işi zamanında tamamladığı için teşekkür etmişti.