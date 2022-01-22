Zelenskiy Türk imzası taşıyan, Ukrayna'nın en büyük köprüsünü açtı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zelenskiy Türk imzası taşıyan, Ukrayna'nın en büyük köprüsünü açtı

Zelenskiy Türk imzası taşıyan, Ukrayna'nın en büyük köprüsünü açtı
AA / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türk şirketi tarafından inşa edilen, ülkenin en büyük köprüsünün açılışını yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türk şirketi tarafından inşa edilen, ülkenin en büyük köprüsünün açılışını yaptı.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Onur İnşaat'ın yapımını üstlendiği Ukrayna'nın en büyük modern köprüsünün Zelenskiy tarafından hizmete açıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Hepimizi gururlandıran bu projede emeği geçen herkesin eline sağlık." ifadelerine yer verildi.

Zelenskiy, Zaporeje şehrinde bulunan köprünün ilk bölümünün açılışını 2020'de yapmış, 9 kilometreden uzun projenin müteahhidi Türk şirketine işi zamanında tamamladığı için teşekkür etmişti.

AA / Talha Yavuz - Son Dakika Haberleri

Türkiye, Ukrayna, Kiev, Türk, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title