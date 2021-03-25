Zeki Müren - Şimdi Uzaklardasın sözleri | Şimdi Uzaklardasın şarkı sözleri nelerdir?
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Ülkemizin en değerli sanatçılarından birisi olan Zeki Müren'in en beğenilen parçalarından bir tanesi Şimdi Uzaklardasın şarkısının sözleri merak ediliyor. Sizler için 'Şimdi Uzaklardasın' şarkısının sözlerini paylacağız. Haberimizden şarkı sözüne ulaşabilirsiniz.
Klasik Türk müziğinin en büyük isimlerinden biri olarak kabul edilen Zeki Müren bugün Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programında anılıyor. Peki Zeki Müren - Şimdi Uzaklardasın sözleri nelerdir?
ŞİMDİ UZAKLARDASIN ŞARKI SÖZLERİ
Şimdi uzaklardasın
Gönül hicranla doldu
Şimdi uzaklardasın
Gönül hicranla doldu
Hiç ayrılamam derken
Kavuşmak hayal oldu
Hiç ayrılamam derken
Kavuşmak hayal oldu
Sevda bahçelerinin
Çiçekleri hep soldu
Çiçekleri hep soldu
Hiç ayrılamam derken
Kavuşmak hayal oldu
Hiç ayrılamam derken
Kavuşmak hayal oldu