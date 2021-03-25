Zeki Müren - Şimdi Uzaklardasın sözleri | Şimdi Uzaklardasın şarkı sözleri nelerdir?

Ülkemizin en değerli sanatçılarından birisi olan Zeki Müren'in en beğenilen parçalarından bir tanesi Şimdi Uzaklardasın şarkısının sözleri merak ediliyor. Sizler için 'Şimdi Uzaklardasın' şarkısının sözlerini paylacağız. Haberimizden şarkı sözüne ulaşabilirsiniz.