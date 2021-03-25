Zeki Müren - Şimdi Uzaklardasın sözleri | Şimdi Uzaklardasın şarkı sözleri nelerdir?
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Zeki Müren - Şimdi Uzaklardasın sözleri | Şimdi Uzaklardasın şarkı sözleri nelerdir?

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Zeki Müren - Şimdi Uzaklardasın sözleri | Şimdi Uzaklardasın şarkı sözleri nelerdir?

Ülkemizin en değerli sanatçılarından birisi olan Zeki Müren'in en beğenilen parçalarından bir tanesi Şimdi Uzaklardasın şarkısının sözleri merak ediliyor. Sizler için 'Şimdi Uzaklardasın' şarkısının sözlerini paylacağız. Haberimizden şarkı sözüne ulaşabilirsiniz.

Klasik Türk müziğinin en büyük isimlerinden biri olarak kabul edilen Zeki Müren bugün Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programında anılıyor. Peki Zeki Müren - Şimdi Uzaklardasın sözleri nelerdir?

ŞİMDİ UZAKLARDASIN ŞARKI SÖZLERİ

Şimdi uzaklardasın

Gönül hicranla doldu

Şimdi uzaklardasın

Gönül hicranla doldu

Hiç ayrılamam derken

Kavuşmak hayal oldu

Hiç ayrılamam derken

Kavuşmak hayal oldu

Sevda bahçelerinin

Çiçekleri hep soldu

Çiçekleri hep soldu

Hiç ayrılamam derken

Kavuşmak hayal oldu

Hiç ayrılamam derken

Kavuşmak hayal oldu

- Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
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