Zeki Müren - İsyanım Var sözleri | İsyanım Var şarkı sözleri nelerdir?

Ülkemizin en değerli sanatçılarından birisi olan Zeki Müren'in en beğenilen parçalarından bir tanesi İsyanım Var şarkısının sözleri merak ediliyor. Sizler için 'İsyanım Var' şarkısının sözlerini paylacağız. Haberimizden şarkı sözüne ulaşabilirsiniz.

Klasik Türk müziğinin en büyük isimlerinden biri olarak kabul edilen Zeki Müren bugün Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programında anılıyor. Peki Zeki Müren - İsyanım Var sözleri nelerdir?

İSYANIM VAR SÖZLERİ

Hep ağladım biraz gülmek istedim

Ne yaptıysam duyulmadı hiç sesim

Her gün feryat ettim, ölmek istedim

Çağırsam da gelmedi ki ecelim

Her gün feryat ettim ölmek istedim

Çağırsam da gelmedi ki ecelim

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Her gün isyanım var benim kadere

Ne öldürdü ne güldürdü bir kere

Cehennem dertleri var cennetimde

Ben yaşarken ruhum ölmüş içimde

Cehennem dertleri var cennetimde

Ben yaşarken ruhum ölmüş içimde

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Dertler çaldı her gün benim kapımı

Kapanmadan deşti yine yaramı

Bıktım çekmekten dünyanın kahrını

Allah'ım baştan yaz benim yazımı

Bıktım çekmekten dünyanın kahrını

Allah'ım baştan yaz benim yazımı

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Her gün isyanım var benim kadere

Ne öldürdü ne güldürdü bir kere

Cehennem dertleri var cennetimde

Ben yaşarken ruhum öldü içimde

Cehennem dertleri var cennetimde

Ben yaşarken ruhum ölmüş içimde