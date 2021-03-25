Zeki Müren - İsyanım Var sözleri | İsyanım Var şarkı sözleri nelerdir?
Ülkemizin en değerli sanatçılarından birisi olan Zeki Müren'in en beğenilen parçalarından bir tanesi İsyanım Var şarkısının sözleri merak ediliyor. Sizler için 'İsyanım Var' şarkısının sözlerini paylacağız. Haberimizden şarkı sözüne ulaşabilirsiniz.
Klasik Türk müziğinin en büyük isimlerinden biri olarak kabul edilen Zeki Müren bugün Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programında anılıyor. Peki Zeki Müren - İsyanım Var sözleri nelerdir?
İSYANIM VAR SÖZLERİ
Hep ağladım biraz gülmek istedim
Ne yaptıysam duyulmadı hiç sesim
Her gün feryat ettim, ölmek istedim
Çağırsam da gelmedi ki ecelim
Her gün feryat ettim ölmek istedim
Çağırsam da gelmedi ki ecelim
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Her gün isyanım var benim kadere
Ne öldürdü ne güldürdü bir kere
Cehennem dertleri var cennetimde
Ben yaşarken ruhum ölmüş içimde
Cehennem dertleri var cennetimde
Ben yaşarken ruhum ölmüş içimde
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Dertler çaldı her gün benim kapımı
Kapanmadan deşti yine yaramı
Bıktım çekmekten dünyanın kahrını
Allah'ım baştan yaz benim yazımı
Bıktım çekmekten dünyanın kahrını
Allah'ım baştan yaz benim yazımı
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Her gün isyanım var benim kadere
Ne öldürdü ne güldürdü bir kere
Cehennem dertleri var cennetimde
Ben yaşarken ruhum öldü içimde
Cehennem dertleri var cennetimde
Ben yaşarken ruhum ölmüş içimde