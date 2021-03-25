Zeki Müren - Gözlerin Doğuyor Gecelerime sözleri | Gözlerin Doğuyor Gecelerime şarkı sözleri nelerdir?
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Zeki Müren - Gözlerin Doğuyor Gecelerime sözleri | Gözlerin Doğuyor Gecelerime şarkı sözleri nelerdir?

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Zeki Müren - Gözlerin Doğuyor Gecelerime sözleri | Gözlerin Doğuyor Gecelerime şarkı sözleri nelerdir?

Ülkemizin en değerli sanatçılarından birisi olan Zeki Müren'in en beğenilen parçalarından bir tanesi Gözlerin Doğuyor Gecelerime şarkısının sözleri merak ediliyor. Sizler için 'Gözlerin Doğuyor Gecelerime' şarkısının sözlerini paylacağız. Haberimizden şarkı sözüne ulaşabilirsiniz.

Klasik Türk müziğinin en büyük isimlerinden biri olarak kabul edilen Zeki Müren bugün Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programında anılıyor. Peki Zeki Müren - Gözlerin Doğuyor Gecelerime sözleri nelerdir?

GÖZLERİN DOĞUYOR GECELERİME SÖZLERİ

Ne mektup geliyor ne haber senden

Söylede bileyim bıktın mı benden

Ne mektup geliyor ne haber senden

Söylede bileyim bıktın mı benden

Her akşam güneşin battığı yerden

Her akşam güneşin battığı yerden

---

Gözlerin doğuyor gecelerime

Gözlerin doğuyor gecelerime

Gözlerin doğuyor gecelerime

Gözlerin doğuyor gecelerime

---

Geçilmez gurbetin sokaklarından

İçilmez suları pınarlarından

Geçilmez gurbetin sokaklarından

İçilmez suları pınarlarından

Öptüğüm o ıslak dudaklarından

Öptüğüm o ıslak dudaklarından

---

Sözlerin doğuyor gecelerime

Sözlerin doğuyor gecelerime

Sözlerin doğuyor gecelerime

Sözlerin doğuyor gecelerime

---

Çileli doğmuşum zaten ezelden

Hasrete alıştım ne gelir elden

Çileli doğmuşum zaten ezelden

Hasrete alıştım ne gelir elden

Yaşlı gözlerime baktığım yerden

Yaşlı gözlerime baktığım yerden

---

Gözlerin doğuyor gecelerime

Gözlerin doğuyor gecelerime

Gözlerin doğuyor gecelerime

Gözlerin doğuyor gecelerime

- Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Haber Yorumları
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