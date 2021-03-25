Zeki Müren - Gözlerin Doğuyor Gecelerime sözleri | Gözlerin Doğuyor Gecelerime şarkı sözleri nelerdir?
Ülkemizin en değerli sanatçılarından birisi olan Zeki Müren'in en beğenilen parçalarından bir tanesi Gözlerin Doğuyor Gecelerime şarkısının sözleri merak ediliyor. Sizler için 'Gözlerin Doğuyor Gecelerime' şarkısının sözlerini paylacağız. Haberimizden şarkı sözüne ulaşabilirsiniz.
Klasik Türk müziğinin en büyük isimlerinden biri olarak kabul edilen Zeki Müren bugün Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programında anılıyor. Peki Zeki Müren - Gözlerin Doğuyor Gecelerime sözleri nelerdir?
GÖZLERİN DOĞUYOR GECELERİME SÖZLERİ
Ne mektup geliyor ne haber senden
Söylede bileyim bıktın mı benden
Ne mektup geliyor ne haber senden
Söylede bileyim bıktın mı benden
Her akşam güneşin battığı yerden
Her akşam güneşin battığı yerden
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Gözlerin doğuyor gecelerime
Gözlerin doğuyor gecelerime
Gözlerin doğuyor gecelerime
Gözlerin doğuyor gecelerime
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Geçilmez gurbetin sokaklarından
İçilmez suları pınarlarından
Geçilmez gurbetin sokaklarından
İçilmez suları pınarlarından
Öptüğüm o ıslak dudaklarından
Öptüğüm o ıslak dudaklarından
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Sözlerin doğuyor gecelerime
Sözlerin doğuyor gecelerime
Sözlerin doğuyor gecelerime
Sözlerin doğuyor gecelerime
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Çileli doğmuşum zaten ezelden
Hasrete alıştım ne gelir elden
Çileli doğmuşum zaten ezelden
Hasrete alıştım ne gelir elden
Yaşlı gözlerime baktığım yerden
Yaşlı gözlerime baktığım yerden
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Gözlerin doğuyor gecelerime
Gözlerin doğuyor gecelerime
Gözlerin doğuyor gecelerime
Gözlerin doğuyor gecelerime