Zeki Müren - Gitme Sana Muhtacım sözleri | Gitme Sana Muhtacım şarkı sözleri nelerdir?
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Zeki Müren - Gitme Sana Muhtacım sözleri | Gitme Sana Muhtacım şarkı sözleri nelerdir?

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Zeki Müren - Gitme Sana Muhtacım sözleri | Gitme Sana Muhtacım şarkı sözleri nelerdir?

Ülkemizin en değerli sanatçılarından birisi olan Zeki Müren'in en beğenilen parçalarından bir tanesi Gitme Sana Muhtacım şarkısının sözleri merak ediliyor. Sizler için 'Gitme Sana Muhtacım' şarkısının sözlerini paylacağız. Haberimizden şarkı sözüne ulaşabilirsiniz.

Klasik Türk müziğinin en büyük isimlerinden biri olarak kabul edilen Zeki Müren bugün Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programında anılıyor. Peki Zeki Müren - Gitme Sana Muhtacım sözleri nelerdir?

GİTME SANA MUHTACIM SÖZLERİ

Gitme sana muhtacım

Gözümde nursun başımda tacım muhtacım

Beni öldür öyle git

Yaşamak için senin sevgine muhtacım

--

Muhtacım gözlerine

Muhtacım sözlerine

Uzattım ellerimi

Muhtacım ellerine gitme

--

Şimdi bomboş ellerim

Seni çağırır yaşlı gözlerim, muhtacım

Beni öldür öyle git

Yaşamak için senin sevgine, muhtacım

--

Sensiz bir dünyadayım

Gerçekten uzak bir ruyadayım, muhtacım

Beni sensiz dünyadan

Sonsuz ruyadan uyandır da git, muhtacım

--

Muhtacım gözlerine

Muhtacım sözlerine

Ruhumu ıstacak

Sımsıcak nefesine gitme

--

Gitme sana muhtacım

Gözümde nursun başımda tacım muhtacım

Beni öldür öyle git

Yaşamak için senin sevgine muhtacım

--

Gitme sana muhtacım

Gözümde nursun başımda tacım, muhtacım

Beni öldür öyle git

Yaşamak için senin sevgine muhtacım

--

Muhtacım gözlerine

Muhtacım sözlerine

Uzattım ellerimi

Muhtacım ellerine gitme

--

Sensiz bir dünyadayım

Gerçekten uzak bir ruyadayım

Beni sensiz dünyadan

Sonsuz ruyadan uyandır da git, muhtacım

Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine

Ruhumu ısıtacak sımsıkı nefesine muhtacım

Muhtacım, muhracım gitme gitme

- Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
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