Zeki Müren - Gitme Sana Muhtacım sözleri | Gitme Sana Muhtacım şarkı sözleri nelerdir?
Ülkemizin en değerli sanatçılarından birisi olan Zeki Müren'in en beğenilen parçalarından bir tanesi Gitme Sana Muhtacım şarkısının sözleri merak ediliyor. Sizler için 'Gitme Sana Muhtacım' şarkısının sözlerini paylacağız. Haberimizden şarkı sözüne ulaşabilirsiniz.
Klasik Türk müziğinin en büyük isimlerinden biri olarak kabul edilen Zeki Müren bugün Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programında anılıyor. Peki Zeki Müren - Gitme Sana Muhtacım sözleri nelerdir?
GİTME SANA MUHTACIM SÖZLERİ
Gitme sana muhtacım
Gözümde nursun başımda tacım muhtacım
Beni öldür öyle git
Yaşamak için senin sevgine muhtacım
--
Muhtacım gözlerine
Muhtacım sözlerine
Uzattım ellerimi
Muhtacım ellerine gitme
--
Şimdi bomboş ellerim
Seni çağırır yaşlı gözlerim, muhtacım
Beni öldür öyle git
Yaşamak için senin sevgine, muhtacım
--
Sensiz bir dünyadayım
Gerçekten uzak bir ruyadayım, muhtacım
Beni sensiz dünyadan
Sonsuz ruyadan uyandır da git, muhtacım
--
Muhtacım gözlerine
Muhtacım sözlerine
Ruhumu ıstacak
Sımsıcak nefesine gitme
--
Gitme sana muhtacım
Gözümde nursun başımda tacım muhtacım
Beni öldür öyle git
Yaşamak için senin sevgine muhtacım
--
Gitme sana muhtacım
Gözümde nursun başımda tacım, muhtacım
Beni öldür öyle git
Yaşamak için senin sevgine muhtacım
--
Muhtacım gözlerine
Muhtacım sözlerine
Uzattım ellerimi
Muhtacım ellerine gitme
--
Sensiz bir dünyadayım
Gerçekten uzak bir ruyadayım
Beni sensiz dünyadan
Sonsuz ruyadan uyandır da git, muhtacım
Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine
Ruhumu ısıtacak sımsıkı nefesine muhtacım
Muhtacım, muhracım gitme gitme