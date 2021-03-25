Zeki Müren - Bulamazsın sözleri | Bulamazsın şarkı sözleri nelerdir?
Ülkemizin en değerli sanatçılarından birisi olan Zeki Müren'in en beğenilen parçalarından bir tanesi Bulamazsın şarkısının sözleri merak ediliyor. Sizler için 'Bulamazsın' şarkısının sözlerini paylacağız. Haberimizden şarkı sözüne ulaşabilirsiniz.
Klasik Türk müziğinin en büyük isimlerinden biri olarak kabul edilen Zeki Müren bugün Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programında anılıyor. Peki Zeki Müren - Bulamazsın sözleri nelerdir?
BULAMAZSIN ŞARKI SÖZLERİ
Ellere kanıpta
Gitme sevgilim
Hayat bu gün gelir
Harcarlar seni
Bir de saçlarına
Karlar yağınca
Eskimiş şal gibi
Atarlar seni
---
Eğer gideceksen
Mani olamam
Düşersen sonun da
Yine bul beni
Vefasız Kullardan vefa bekleme
Kıymetsiz bir pula satarlar seni
---
Bulamazsın bulamazsın
Benim gibi seveni
Bulamazsın bulamazsın
Seni mutlu edeni
Bulamazsın bulamazsın
Benim gibi seveni
Bulamazsın bulamazsın
Senin için öleni
---
Sevgilim dünyanın
Kanunu böğle
Sevip mutlu olan
Varmıdır söyle
Seni benim gibi kimse anlamaz
Mutlu olmazsın başka biri ile
---
Eğer gideceksen
Mani olamam
Düşersen sonun da
Yine bul beni
Vefasız Kullardan vefa bekleme
Kıymetsiz bir pula satarlar seni
---
Bulamazsın bulamazsın
Benim gibi seveni
Bulamazsın bulamazsın
Seni mutlu edeni
Bulamazsın bulamazsın
Benim gibi seveni
Bulamazsın bulamazsın
Senin için öleni
---
Bulamazsın bulamazsın
Benim gibi seveni
Bulamazsın bulamazsın
Seni mutlu edeni
Bulamazsın bulamazsın
Benim gibi seveni