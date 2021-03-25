Zeki Müren - Bulamazsın sözleri | Bulamazsın şarkı sözleri nelerdir?
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Zeki Müren - Bulamazsın sözleri | Bulamazsın şarkı sözleri nelerdir?

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Zeki Müren - Bulamazsın sözleri | Bulamazsın şarkı sözleri nelerdir?

Ülkemizin en değerli sanatçılarından birisi olan Zeki Müren'in en beğenilen parçalarından bir tanesi Bulamazsın şarkısının sözleri merak ediliyor. Sizler için 'Bulamazsın' şarkısının sözlerini paylacağız. Haberimizden şarkı sözüne ulaşabilirsiniz.

Klasik Türk müziğinin en büyük isimlerinden biri olarak kabul edilen Zeki Müren bugün Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programında anılıyor. Peki Zeki Müren - Bulamazsın sözleri nelerdir?

BULAMAZSIN ŞARKI SÖZLERİ

Ellere kanıpta

Gitme sevgilim

Hayat bu gün gelir

Harcarlar seni

Bir de saçlarına

Karlar yağınca

Eskimiş şal gibi

Atarlar seni

---

Eğer gideceksen

Mani olamam

Düşersen sonun da

Yine bul beni

Vefasız Kullardan vefa bekleme

Kıymetsiz bir pula satarlar seni

---

Bulamazsın bulamazsın

Benim gibi seveni

Bulamazsın bulamazsın

Seni mutlu edeni

Bulamazsın bulamazsın

Benim gibi seveni

Bulamazsın bulamazsın

Senin için öleni

---

Sevgilim dünyanın

Kanunu böğle

Sevip mutlu olan

Varmıdır söyle

Seni benim gibi kimse anlamaz

Mutlu olmazsın başka biri ile

---

Eğer gideceksen

Mani olamam

Düşersen sonun da

Yine bul beni

Vefasız Kullardan vefa bekleme

Kıymetsiz bir pula satarlar seni

---

Bulamazsın bulamazsın

Benim gibi seveni

Bulamazsın bulamazsın

Seni mutlu edeni

Bulamazsın bulamazsın

Benim gibi seveni

Bulamazsın bulamazsın

Senin için öleni

---

Bulamazsın bulamazsın

Benim gibi seveni

Bulamazsın bulamazsın

Seni mutlu edeni

Bulamazsın bulamazsın

Benim gibi seveni

- Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
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