Zeki Müren - Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun sözleri | Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun şarkı sözleri nelerdir?
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Zeki Müren - Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun sözleri | Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun şarkı sözleri nelerdir?

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Zeki Müren - Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun sözleri | Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun şarkı sözleri nelerdir?

Ülkemizin en değerli sanatçılarından birisi olan Zeki Müren'in en beğenilen parçalarından bir tanesi Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun şarkısının sözleri merak ediliyor. Sizler için 'Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun' şarkısının sözlerini paylacağız. Haberimizden şarkı sözüne ulaşabilirsiniz.

Klasik Türk müziğinin en büyük isimlerinden biri olarak kabul edilen Zeki Müren bugün Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programında anılıyor. Peki Zeki Müren - Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun sözleri nelerdir?

AH BU ŞARKILARIN GÖZÜ KÖR OLSUN ŞARKI SÖZLERİ

Öyle dudak büküp hor gözle bakma

Birak küçük dağlar yerinde dursun

Çoktan unuturdum ben seni çoktan

Ah bu şarkıların gözü kör olsun

Çoktan unuturdum ben seni çoktan

Ah bu şarkıların gözü kör olsun

---

Güzelsen güzelsin yok mu benzerin

Goncadır ilk hali bütün güllerin

Aklımda kalmazdı yüzün ellerin

Ah bu şarkıların gözü kör olsun

Aklımda kalmazdı yüzün ellerin

Ah bu şarkıların gözü kör olsun

---

Bir gülüşün var ki kaş çatar gibi

En sıcak sözlerin azarlar gibi

Hiç bağırır mıydım çocuklar gibi

Ah bu şarkıların gözü kör olsun

Hiç bağırır mıydım çocuklar gibi

Ah bu şarkıların gözü kör olsun

---

Sonunda tuz bastın gönül yarama

Nice dağlar koydun nice arama

Seni terk edip de gitmek var ama

Ah bu şarkıların gözü kör olsun kör olsun

---

Sonunda tuz bastın gönül yarama

Nice dağlar koydun nice arama

Seni terk edip de gitmek var ama

Ah bu şarkıların gözü kör olsun

Seni terk edip de gitmek var ama

Ah bu şarkıların gözü kör olsun

Ah bu şarkıların gözü kör olsun

- Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
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