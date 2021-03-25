Zeki Müren - Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun sözleri | Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun şarkı sözleri nelerdir?
Ülkemizin en değerli sanatçılarından birisi olan Zeki Müren'in en beğenilen parçalarından bir tanesi Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun şarkısının sözleri merak ediliyor. Sizler için 'Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun' şarkısının sözlerini paylacağız. Haberimizden şarkı sözüne ulaşabilirsiniz.
Klasik Türk müziğinin en büyük isimlerinden biri olarak kabul edilen Zeki Müren bugün Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programında anılıyor. Peki Zeki Müren - Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun sözleri nelerdir?
AH BU ŞARKILARIN GÖZÜ KÖR OLSUN ŞARKI SÖZLERİ
Öyle dudak büküp hor gözle bakma
Birak küçük dağlar yerinde dursun
Çoktan unuturdum ben seni çoktan
Ah bu şarkıların gözü kör olsun
Çoktan unuturdum ben seni çoktan
Ah bu şarkıların gözü kör olsun
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Güzelsen güzelsin yok mu benzerin
Goncadır ilk hali bütün güllerin
Aklımda kalmazdı yüzün ellerin
Ah bu şarkıların gözü kör olsun
Aklımda kalmazdı yüzün ellerin
Ah bu şarkıların gözü kör olsun
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Bir gülüşün var ki kaş çatar gibi
En sıcak sözlerin azarlar gibi
Hiç bağırır mıydım çocuklar gibi
Ah bu şarkıların gözü kör olsun
Hiç bağırır mıydım çocuklar gibi
Ah bu şarkıların gözü kör olsun
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Sonunda tuz bastın gönül yarama
Nice dağlar koydun nice arama
Seni terk edip de gitmek var ama
Ah bu şarkıların gözü kör olsun kör olsun
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Sonunda tuz bastın gönül yarama
Nice dağlar koydun nice arama
Seni terk edip de gitmek var ama
Ah bu şarkıların gözü kör olsun
Seni terk edip de gitmek var ama
Ah bu şarkıların gözü kör olsun
Ah bu şarkıların gözü kör olsun