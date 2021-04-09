Zeki Çetin kimdir? Zeki Çetin neden öldü?

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Zeki Çetin, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Zeki Çetin kimdir? Zeki Çetin neden öldü?

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan ve durumu ağırlaşınca yoğun bakıma kaldırılarak entübe edilen 81 yaşındaki usta sanatçı ve işletmeci Zeki Çetin hayata gözlerini yumdu. Peki, Zeki Çetin kimdir?

ZEKİ ÇETİN KİMDİR

Zeki Çetin 17 Kasım 1940 tarihinde Karabük'te dünyaya geldi. Hafta Sonu Gazetesi'nin Altın Ses Yarışması'nı 1968 yılında kazanmış veböylece kazanıp sanat dünyasına adım atmıştır.

Ünlü sanatçı sahne ve albüm çalışmaları yapmıştır. Çetin,uzun yıllar işletmecilik faaliyetleri yürüttü ve ünlü isimleri sahneye çıkardı.

ZEKİ ÇETİN NEDEN ÖLDÜ?

Acı haberi alan Bülent Ersoy, Zeki Çetin ile birlikte çektirdikleri bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi. Ersoy paylaşımında, ''Bugün sadece musikiye büyük emekler vermiş bir sanatçıyı değil; önce dostum, sonra can arkadaşımı tüm dünyanın başına musallat olmuş virüs yüzünden kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Sofrası bol, gönlü gani, insan sever insan Zeki ağabeycim. Mekanın cennet , melekler yoldaşın, kabrin nurla dolsun. Notalar, güfteler, besteler sensiz kaldı.'' ifadelerini kullandı.