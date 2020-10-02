Son dakika haberi... Zekeriyaköy'de yolda yatan köpeği ezen sürücü kamerada
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Son dakika haberi... Zekeriyaköy'de yolda yatan köpeği ezen sürücü kamerada

02.10.2020 12:09 | Son Güncelleme: 02.10.2020 14:42

Son dakika gelişmesine göre Sarıyer Zekeriyaköy'de yolda yatan köpeği ezen sürücü güvenlik kamerasına yansıdı.

Sarıyer Zekeriyaköy'de yolda yatan köpeği ezen sürücü güvenlik kamerasına yansıdı.

Sarıyer Zekeriyaköy'de bir sitedeki olay salı günü meydana geldi. Site içerisinde ilerleyen Emircan E. adlı sürücü, yerde yatan köpeği ezdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ezilen köpek yaralı olarak kurtularak aracın altından çıkarken, sürücü ise bir süre sonra durdu. Site sakinleri sürücünün köpeğe sahip çıkmadığını öne sürerek tepki gösterdi. Yaralı köpek bite sakinleri tarafından hayvan kliniğine götürülerek tedavi altına alındı.

Son dakika haberi... Zekeriyaköy'de yolda yatan köpeği ezen sürücü kamerada
Son dakika haberi... Zekeriyaköy'de yolda yatan köpeği ezen sürücü kamerada
Son dakika haberi... Zekeriyaköy'de yolda yatan köpeği ezen sürücü kamerada
Son dakika haberi... Zekeriyaköy'de yolda yatan köpeği ezen sürücü kamerada
Son dakika haberi... Zekeriyaköy'de yolda yatan köpeği ezen sürücü kamerada
Son dakika haberi... Zekeriyaköy'de yolda yatan köpeği ezen sürücü kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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