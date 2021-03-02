Zekasıyla nam salan karga, yaptığıyla bir kez daha kendine hayran bıraktı
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Zekasıyla nam salan karga, yaptığıyla bir kez daha kendine hayran bıraktı

02.03.2021 12:17 | Son Güncelleme: 02.03.2021 12:22

Günlük hayatta zekasını kullanma becerisiyle tanınan karganın, bir kirpiyi caddede karşıdan karşıya geçirerek ezilmekten kurtardığı görüntüler sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor.

Zekasını kullanma yeteneği ile tanınan karga, cadde üzerindeki bir kirpinin yolun karşına geçmesine yardımcı oldu. Karganın gagasını kullanarak kirpinin yolun karşısına geçmesine yardım ettiği görüntüler ilgi topladı.

Zekasıyla nam salan karga, yaptığıyla bir kez daha kendine hayran bıraktı
Haber Yorumları (8)
İNSAN: Kurban olurum sana insandan akıllısın
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TEK: karga yolda senı yıyemem dıyor yol kenarına çıkalım rahat rahat karnımı doyurayım dıyor. önden gagalayınca durdugunu gorunce arka tarafa geçıyor. yolun dışına atmaya çalışıyor.
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İŞTE HABERCİLİK: nerede ? ne zaman ? sorularının yanıtı yok. . anlaşılan İNTİHAL,
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