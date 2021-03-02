Zekasıyla nam salan karga, yaptığıyla bir kez daha kendine hayran bıraktı

Günlük hayatta zekasını kullanma becerisiyle tanınan karganın, bir kirpiyi caddede karşıdan karşıya geçirerek ezilmekten kurtardığı görüntüler sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor.