25.12.2019 10:27 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:30

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T.C. AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK KİMDİR?

Zehra Zümrüt Selçuk eski Türkiye kültür ve turizm bakanı Atilla Koç'un kızı olan Selçuk, Türk ekonomist ve siyasetçidir.İyi derecede İngilizce bilmektedir.

ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK GÖREVİ: T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı

ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK BAKANLIK GÖREVİNE BAŞLAMA TARİHİ: 10 Temmuz 2018 , Salı

ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK DOĞUM YERİ: Ordu

ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK DOĞUM TARİHİ:1979

ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK ÖĞRENİM: Lisans: Bilkent U¨niversitesi, Ekonomi Bo¨lu¨mu¨ (Burslu)

Yüksek Lisans: Teksas U¨niversitesi, Muhasebe ve Enformasyon Sistemleri

ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK YABANCI DİL: İngilizce

ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK MEDENİ DURUMU: Evli

Zehra Zümrüt Selçuk

ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK BİYOGRAFİSİ

1979 yılında Ordu'da doğdu. İlk ve ortao¨ğretimi su¨resince sırasıyla İzmir, Siirt ve Giresun illerinde okuduktan sonra 1996 yılında Ankara Atatu¨rk Anadolu Lisesi'nden mezun oldu.

Tu¨rkiye 49.su olarak Bilkent U¨niversitesi Ekonomi Bo¨lu¨mu¨nu¨ tam burslu olarak kazandı; İktisadi ve İdari Bilimler Faku¨lte u¨c¸u¨ncu¨su¨ olarak mezun oldu. 2000 yılında Michigan U¨niversitesi ekonomi doktorasına burslu olarak kabul edildi.

Alan değiştirerek Teksas Üniversitesi'nde işletme doktorasına başladı; araştırma go¨revlisi olarak işletme ve muhasebe dersleri verdi.

Aynı u¨niversitede Muhasebe ve Enformasyon Sistemleri u¨zerine yu¨ksek lisansını tamamladıktan sonra I·slam I·s¸birligˆi Tes¸kilatı (I·I·T) organlarından İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde (SESRIC) c¸alıs¸tı.

Göreve atanmadan önce I·slam I·s¸birligˆi Tes¸kilatı I·statistik ve Enformasyon Direkto¨ru¨ olan Selc¸uk, Su¨rdu¨ru¨lebilir Kalkınma Hedeflerine yo¨nelik birc¸ok projenin ve kapasite gelis¸tirme programlarının koordinato¨rlu¨gˆu¨nu¨ u¨stlendi.

Toplumsal cinsiyet, demografi, is¸gu¨cu¨, c¸ok boyutlu yoksulluk o¨lc¸u¨mleri, egˆitim ve inovasyon, bilgi performans sistemleri, bankacılık ve finans, kalkınma yardımları gibi c¸es¸itli konularda sosyo-ekonomik veri tabanları, anketler ve raporlar hazırladı.

İİT İstatistik Komisyonu c¸erc¸evesinde uluslararası kuruluşlar ile işbirliğini sağladı; uluslararası toplantılar du¨zenledi.

Sivil toplum alanında da c¸eşitli faaliyetlerde bulunan Selc¸uk, iyi derecede İngilizce bilmektedir, evlidir.