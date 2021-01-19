Zehra Yılmaz kimdir? Zehra Yılmaz hayatı ve biyografisi! Zehra Yılmaz kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Zehra Yılmaz kimdir? Zehra Yılmaz hayatı ve biyografisi! Zehra Yılmaz kaç yaşında, nereli?

19.01.2021 09:53 | Son Güncelleme: 19.01.2021 10:10
Zehra Yılmaz kimdir? Zehra Yılmaz hayatı ve biyografisi! Zehra Yılmaz kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Zehra Yılmaz, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Zehra Yılmaz hakkında merak edilenler. Zehra Yılmaz hayatı ve biyografisi. Zehra Yılmaz kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Zehra Yılmaz merak konusu oldu. İşte Zehra Yılmaz hakkında merak edilen Zehra Yılmaz kimdir, Zehra Yılmaz hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ZEHRA YILMAZ KİMDİR?

Doğum tarihi: 25 Haziran 1994

Kaç yaşında: 26yaşında

Nereli: İstanbul

Eğitim: Marmara Üniversitesi

2017 yılında Kara Yazı dizisinin ardından Bodrum Masalı'nda Rana olarak dikkatleri çeken Zehre Yılmaz, Cennet'in Gözyaşları'nda Melisa, Kimse Bilmez'de Tuğçe ve son olarak da Gençliğim Eyvah dizisinde Çağla karakterine hayat vermişti. Son günlerde yoğun çalışan Yılmaz, 'Zoraki Misafir' filminin çekimlerine devam ediyor.

Zehra Yılmaz kimdir? Zehra Yılmaz hayatı ve biyografisi! Zehra Yılmaz kaç yaşında, nereli?
Zehra Yılmaz kimdir? Zehra Yılmaz hayatı ve biyografisi! Zehra Yılmaz kaç yaşında, nereli?
Zehra Yılmaz kimdir? Zehra Yılmaz hayatı ve biyografisi! Zehra Yılmaz kaç yaşında, nereli?
Zehra Yılmaz kimdir? Zehra Yılmaz hayatı ve biyografisi! Zehra Yılmaz kaç yaşında, nereli?
Zehra Yılmaz kimdir? Zehra Yılmaz hayatı ve biyografisi! Zehra Yılmaz kaç yaşında, nereli?
Zehra Yılmaz kimdir? Zehra Yılmaz hayatı ve biyografisi! Zehra Yılmaz kaç yaşında, nereli?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ümit Özdağ Donald Trump Nikol Paşinyan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Melis İşiten Aleyna Tilki Bülent Ersoy Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Zehra Yılmaz kimdir? Zehra Yılmaz hayatı ve biyografisi! Zehra Yılmaz kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 10:33:38. #1.14#
title