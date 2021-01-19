Zehra Yılmaz kimdir? Zehra Yılmaz hayatı ve biyografisi! Zehra Yılmaz kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Zehra Yılmaz, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Zehra Yılmaz hakkında merak edilenler. Zehra Yılmaz hayatı ve biyografisi. Zehra Yılmaz kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Zehra Yılmaz merak konusu oldu. İşte Zehra Yılmaz hakkında merak edilen Zehra Yılmaz kimdir, Zehra Yılmaz hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ZEHRA YILMAZ KİMDİR?

Doğum tarihi: 25 Haziran 1994

Kaç yaşında: 26yaşında

Nereli: İstanbul

Eğitim: Marmara Üniversitesi

2017 yılında Kara Yazı dizisinin ardından Bodrum Masalı'nda Rana olarak dikkatleri çeken Zehre Yılmaz, Cennet'in Gözyaşları'nda Melisa, Kimse Bilmez'de Tuğçe ve son olarak da Gençliğim Eyvah dizisinde Çağla karakterine hayat vermişti. Son günlerde yoğun çalışan Yılmaz, 'Zoraki Misafir' filminin çekimlerine devam ediyor.