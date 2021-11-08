'Teşkilat', aksiyon dolu heyecanlı sahneleri ve görkemli prodüksiyonu ile büyük beğeni toplarken, #NamlununUcunda etiketiylesosyal medyaya da damgasını vurdu.

Teşkilat'ın yayınlanan yirmi birinci bölümünde neler oldu:

Ariel, gemiden çalınan gizli bilgilerin yerini söylemesi karşılığında bağışlanmasını istedi. Zehra ve Serdar, İsrail'de verilerin saklandığı yeri bulmak için harekete geçtiler. Ancak yerel istihbaratın peşlerine takılmasıyla yanlarına Ariel'i de alarak Tel Aviv'deki Türk Büyükelçiliği'ne girmek zorunda kaldılar. İsrailli güvenlik güçlerinin Türkiye Büyükelçiliği'ni ablukaya almasıyla, durumun devletler arası bir krize dönüşmesini önlemek için Halit Başkan hemen İsrail'e hareket etti.

Yağmur'un okulunda Pınar'ın Çetin'le karşılaması Pınar'ın kafasını karıştırdı. Çetin'in ise Yıldırım'ı bile gözü görmedi. Karargaha dönen Pınar'ın Çetin'i yetimhaneden tanıdığını açıklaması herkesi şaşırttı.

Hakkı ve Hulki, Yusuf'la birlikte hapishaneden kaçmayı başarsalar da peşlerindeki İsrail polisinden kurtulmaları o kadar da kolay değildi. Ancak Adem'in de desteğiyle macera dolu bir operasyonla İsrail polisini atlattılar. Yıldırım, Şirket'in İsrail istihbaratında bulunan adamlarına baskı kurmaya devam ederken, Ebru üzerinden de Tövbekar'ı rahat bırakmadı.

Ekip, İsrail'de yaşanan krizi fırsata çevirmek için yeni bir plan yaptı. Ekibin yapmış olduğu bu dahice planla Ariel kendi kazdığı kuyuya düşerken, Yıldırım bir kez daha yenilgiye uğradı.

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