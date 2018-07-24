Zehra Üniversitesi İlk Mezunlarını Verdi

Suriye'nin tanınmış alimlerinden Prof. Dr. Şeyh Mustafa Müslim'in kurucularından olduğu ve aynı zamanda rektörü olduğu Gaziantep Zehra Üniversitesi ilk mezunlarını verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi konferans salonunda gerçekleşen mezuniyet programına Zehra Üniversitesi Rektörü Şeyh Müslim, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Öğrencilerin heyecanları gözlerinden okunurken, aileleri ise cep telefonları ile anı ölümsüzleştirdiler. Öte yandan programda konuşan rektör Müslim, öğrencilere başarı temennisinde bulunarak, hükümet yetkililerine teşekkür etti. - GAZİANTEP