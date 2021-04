Zehra Neşe Kavak kimdir? Çağla ile Yeni Bir Gün konuğu Zehra Neşe Kavak kaç yaşında, nereli, eğitimleri neler?

ZEHRA NEŞE KAVAK KİMDİR?

Zehra Neşe Kavak, doktor, akademisyen ve iş insanı Academic Hospital Yönetim Kurulu Başkanı , İstanbul Kent Üniversitesi Kurucu rektörüdür. Kavak, 1965 yılında İstanbul Kısıklı'da dünyaya gelmiştir. 1986 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olmuş, 1987 yılında tıpta uzmanlık sınavını takiben Zeynep Kamil Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'nde kadın hastalıkları ve doğum ihtisasına başlamıştır. 1990-1991 yıllarında Londra'da bulunan St. Thomas's hastanesinde ihtisas süresine sayılmak üzere çalışmıştır. 1996 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Doçent olmuş, 2000-2001 yıllarında aralıklı olarak Londra'da King's College hastanesinde perinatoloji üzerine çalışmalarda bulunmuştur. 2004 yılında Londra'da bulunan King's College hastanesinden Fetal Tıp diploması almıştır. 2001 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde Fetal Tıp (Perinatal Tanı ve Tedavi) ünitesini kurmuş, aynı yıl profesör olmuş ve Başhekimlik görevine atanmıştır. 2001-2005 yılları arasında Marmara Üniversitesi hastanesinde Başhekimlik görevinde bulunmuştur. 2002-2006 yılları arasında Marmara Üniversitesi Rektör Danışmanlığı görevini sürdürmüştür. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanlığı görevine 2002 yılında seçilmiş ve bu görevi iki dönem yapmıştır. Perinatoloji Bilim Dalı Başkanlığı görevini 2002 -2012 yılları arasında sürdürmüştür.

ZEHRA NEŞE KAVAK BAŞARILARI

Zehra Neşe Kavak, perinatoloji konusundaki çalışmalarından dolayı Eylül 2005 tarihinde "Dünya Perinatoloji (Gebelik Bilimi) Derneği" (World Association of Perinatology) Yönetim Kuruluna seçilen ilk Türk hekimdir ve "Fetus as a Patient Society" yönetim kurulu üyesidir. Ana araştırma konusu 3D-4D ultrasonografinin gebelikte kullanılması ve gebelikte invaziv girişimler olan Prof. Kavak'ın bu konularda İngilizce yayınlanmış 8 kitap bölüm yazarlığı ve tıp kitabı mevcuttur. Nisan 2007 tarihinde misafir profesör olarak ders vermek üzere New York Cornell Üniversitesi'ne davet edilmiştir. 2004 yılında Einstein ve Oppenheimer tarafından kurulan Dünya Bilim ve Sanat Akademisine (World Academy of Art and Science) üye olup 2008 yılında da Akademinin mütevelli heyetine üye seçilmiştir. Bu görevlere seçilen ilk Türk'tür.