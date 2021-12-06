Zehra Kıyak'a ne oldu, bulundu mu? Müge Anlı'da aranan Zehra Kıyak kimdir, nerede? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

ZEHRA KIYAK BULUNDU MU?

2 çocuk annesi Zehra Kıyak'a 4 gündür ulaşılamıyor. 22 yaşında olan Kıyak'ın anneannesinin bakım kartını da alarak gittiği belirtildi.

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