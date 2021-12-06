Zehra Kıyak'a ne oldu, bulundu mu? Müge Anlı'da aranan Zehra Kıyak kimdir, nerede?
Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Zehra Kıyak bulundu mu? Programda pek çok isim geçerken son olarak Zehra Kıyak konusu ele alınıyor. Zehra Kıyak bulundu mu? Müge Anlı'da aranan Zehra Kıyak ne oldu? Zehra Kıyak nerede? Zehra Kıyak kimdir, ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki Zehra Kıyak olayı merak ediliyor. Zehra Kıyak'ı arama çalışmaları devam ediyor.
Zehra Kıyak'a ne oldu, bulundu mu? Müge Anlı'da aranan Zehra Kıyak kimdir, nerede? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
ZEHRA KIYAK BULUNDU MU?
2 çocuk annesi Zehra Kıyak'a 4 gündür ulaşılamıyor. 22 yaşında olan Kıyak'ın anneannesinin bakım kartını da alarak gittiği belirtildi.
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