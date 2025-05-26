Zehra Kınık kaç yıl ceza aldı? Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık hapiste mi?

Zehra Kınık kaç yıl ceza aldı? Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık hapiste mi?
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Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık, Batın Barlasçeki'nin ölümüne ve üç kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada hapis cezası aldı. Peki, Zehra Kınık kaç yıl ceza aldı? Zehra Kınık hapiste mi?

Beykoz'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin davada yargılanan Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir hakkında karar açıklandı. Zehra Kınık kaç yıl ceza aldı? Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızıZehra Kınık hapiste mi?

ZEHRA KINIK KAÇ YIL CEZA ALDI?

6 Şubat depremlerinde çadır satışı skandalıyla gündem olan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık'ın 9 Temmuz 2024'te bir motosiklete çarparak 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne üç kişinin de yaralanmasına neden olduğu kazayla ilgili davada karar açıklandı.

İstanbul Anadolu Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşması saat 16:30'da başladı. Zehra Kınık polis koruması eşliğinde salona geldi.

Kınık, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne ve üç kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada dört yıl iki ay hapis cezası aldı.

Kınık'ın iki yıl süreyle ehliyetine el konuldu

ZEHRA KINIK HAPİSTE Mİ?

Kınık, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne ve 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı.

Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Kınık'ın 2 yıl süreyle ehliyetine el konuldu

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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