Zehr-i Azap Filmi
Zehr-i Azap filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Zehr-i Azap filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Yönetmenliğini ve senaristliğini Volkan Adıyaman'ın üstlendiği korku temalı filmin başrollerini Melike Gökçe, Taner Şahin, Güney Kılınç, Meryem Dülger ve Serhat Şahin paylaşıyor.
Yönetmen: Volkan Adıyaman
Senaryo: Volkan Adıyaman
Oyuncular: Melike Gökçe, Taner Şahin, Güney Kılınç, Meryem Dülger, Serhat Şahin
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Zehr-i Azap
Yapımcı Firma: Hanedan Yapım
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi: 17.04.2020
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