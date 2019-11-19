Zehr-i Azap Filmi
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Zehr-i Azap Filmi

Zehr-i Azap filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Zehr-i Azap filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

19.11.2019 16:58 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:58
Zehr-i Azap Filmi

Yönetmenliğini ve senaristliğini Volkan 'ın üstlendiği korku temalı filmin başrollerini Melike , , Güney Kılınç, Dülger ve Serhat Şahin paylaşıyor.

Yönetmen: Volkan Adıyaman

Senaryo: Volkan Adıyaman

Oyuncular: Melike Gökçe, Taner Şahin, Güney Kılınç, Meryem Dülger, Serhat Şahin

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Zehr-i Azap

Yapımcı Firma: Hanedan Yapım

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)

Vizyon Tarihi: 17.04.2020


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Kaynak: InterSinema.com
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