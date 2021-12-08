Zara Ziraat Odası aralık ayı meclis toplantısı Eymir köyünde yapıldı

Zara Ziraat Odası, aralık ayı meclis toplantısını Eymir köyünde gerçekleştirdi.

Eymir köyü konağında gerçekleştirilen toplantıda, vergi iade talep dilekçelerinin oda aracılığıyla toplanması, köy okullarında okuyan öğrencilere yapılacak bot, mont desteği, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne dahil olmayan araziler ile ilgili yapılacak köy bilgilendirilmeleri konularına değinildi.

Kaymakam Meriç Dinçer, yaptığı açıklamada, Zara Ziraat Odası meclis toplantılarının köylerde köy halkıyla yapılmasının güzel bir eylem olduğuna değinerek şunları söyledi:

"İklim değişikliklerine bağlı olarak dünya üzerinde su kaynaklarında ciddi sıkıntılar meydana gelmiştir. Suyun idareli ve düzenli kullanılmasına yönelik köylerimizde akıllı su saati uygulamasına geçmek istiyoruz. Bu konuda proje köyümüz olan Canova'da istenilen sonuca ulaşıldı. Daha önce her yıl su yetmiyor diye şikayetlerin geldiği köyümüzde akıllı saat uygulamasına geçilmesi ile su sıkıntısı ortadan kalktı. Tüm köylerimiz bu uygulamaya geçtiğinde hem su kaynaklarımız verimli kullanılacak hem de cüzi oranda da olsa köy tüzel kişiliğine döner sermaye sağlanmış olacaktır."

Toplantıya, Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, kurum amirleri, meclis üyeleri, Eymir köyü muhtarı Mehmet Danacı, köy halkı ve çiftçiler katıldı.

AA / İbrahim Özel - Son Dakika Haberleri

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