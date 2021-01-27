Zara'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
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Zara'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

27.01.2021 09:23 | Son Güncelleme: 27.01.2021 09:26
Zara'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Sivas'ın Zara ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Sivas'ın Zara ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Olumsuz hava şartları nedeni ile doğada yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için ilçeye bağlı Ahmethacı ve Şafaklı köyleri kırsalında dağlık alanlara yem takviyesinde bulunuldu.

Kaymakam Mehmet Sayın, yaptığı açıklamada, "Ocak ayı ile kar yağışlarının ve soğuk havanın etkili olmaya başladığı ilçemizde yaban hayvanlarının hayatta kalabilmeleri, kışı daha rahat atlatarak bahara ulaşabilmeleri amacıyla iki gün süre ile kırsalda doğaya yem bıraktık." dedi.

Avlaklar ile ilgili çalışmaların bitme noktasına geldiğini de ifade eden Sayın, "İlçemizde yaban hayvanlarının popülasyonunu koruyabilmek, sayılarını artırabilmek için avlanma sahasını bu yıl da sınırlı tutacağız." diye konuştu.

Doğaya yem bırakma etkinliğine, Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Bölge Müdürü Ahmet Çördük, Sivas Şube Müdürü Okan Gün, Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Özel

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