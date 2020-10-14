Zara'da patates hasadı başladı
Sivas'ın Zara ilçesinde patates hasadı başladı.
Sivas'ın Zara ilçesinde patates hasadı başladı.
Kaymakam Mehmet Sayın, ekim ayında hasat dönemi vesilesiyle patates hasadına katıldı.
Gümüşçevre köyüne giden Sayın, patates üreticisi Abdullah Celep'İ tarlasında ziyaret ederek, işçilerle patates topladı, üretim hakkında bilgi aldı.
Konu hakkında açıklama yapan Sayın, "İlçemizde patates üretimi yaygınlaştırılarak, rekolte artırılmalıdır. Sulu tarıma geçişle mahsul kalitesi de yükselmektedir." dedi.
Patates üreticisi Abdullah ise "16 yıldır patates üretimi yapmaktayız. Hayvancılıkta başaramadığımızı patates üretiminde başardık, 35 dönüm alanda üretim yaparak, yıllık 150 ton mahsul almaktayız." diye konuştu.
Patates hasadına kurum amirleri ve Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Özel