Zara'da patates hasadı başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Zara'da patates hasadı başladı

14.10.2020 16:13 | Son Güncelleme: 14.10.2020 16:16
Zara'da patates hasadı başladı

Sivas'ın Zara ilçesinde patates hasadı başladı.

Sivas'ın Zara ilçesinde patates hasadı başladı.

Kaymakam Mehmet Sayın, ekim ayında hasat dönemi vesilesiyle patates hasadına katıldı.

Gümüşçevre köyüne giden Sayın, patates üreticisi Abdullah Celep'İ tarlasında ziyaret ederek, işçilerle patates topladı, üretim hakkında bilgi aldı.

Konu hakkında açıklama yapan Sayın, "İlçemizde patates üretimi yaygınlaştırılarak, rekolte artırılmalıdır. Sulu tarıma geçişle mahsul kalitesi de yükselmektedir." dedi.

Patates üreticisi Abdullah ise "16 yıldır patates üretimi yapmaktayız. Hayvancılıkta başaramadığımızı patates üretiminde başardık, 35 dönüm alanda üretim yaparak, yıllık 150 ton mahsul almaktayız." diye konuştu.

Patates hasadına kurum amirleri ve Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Özel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Engin Yıldırım Süleyman Soylu Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Fatma Girik Yasmin Erbil Erdem Tepegöz
Spor Falcao Şenol Güneş Gökhan Töre Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Daha Fazla Apple Kadir Şeker Engin Yıldırım Anayasa Mahkemesi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Zara'da patates hasadı başladı - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 16:17:40. #1.15#
title