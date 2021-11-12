Zara'da "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası tanıtıldı - Haberler
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Zara'da "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası tanıtıldı

AA / İbrahim Özel - Haberler | Güncel
Zara'da

İçişleri Bakanlığı tarafından "Bi Hareketine Bakar Hayat" sloganı ile 81 ilde eşzamanlı olarak yapılan uygulama Zara ilçesinde de gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından "Bi Hareketine Bakar Hayat" sloganı ile 81 ilde eşzamanlı olarak yapılan uygulama Zara ilçesinde de gerçekleştirildi.

Trafik güvenliğine dikkati çekmek amacıyla başlatılan uygulama Mehmet Habib Soluk Eğitim Kampüsü önünde Zara Bölge Trafik İstasyonu Amirliği ve İlçe Jandarma Trafik ekiplerinin birlikteliğinde yapıldı.

Uygulama noktasında durdurulan araçlarda sürücü ve yolcuların emniyet kemeri takıp, takmadıkları denetlenirken, emniyet kemeri hakkında bilgilendirme yapılarak sürücü ve yolculara kolonya ve çikolata ikram edildi.

Denetimlerde çocuklara kırmızı düdük hediye edildi.

Zara'da Bi Hareketine Bakar Hayat kampanyası tanıtıldı

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AA / İbrahim Özel - Son Dakika Haberleri

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