Zara büyük şaşkınlık yarattı! İlk şöhret Neşecik ile gelmiş...

Gazeteci Müjde Yazıcı Ergin'in 2011'de yayınlanan "Unkapanı'ndan Sonra" adlı belgeseli sosyal medyada gündem oldu.

Gazeteci Müjde Yazıcı Ergin'in 2011'de yayınlanan "Unkapanı'ndan Sonra" adlı belgeseli sosyal medyada gündem oldu.

Belgeselin "Ün Kapanı" adlı bölümünde Unkapanı'ndaki müzik yapımcılardan biri Zara'nın çocuk şarkıcı 'Neşecik' adıyla çıkış yaptığını, arabesk türündeki "Eyvahlar Olsun", "Yaşamak Bu Değil" albümleriyle 1 milyon satış elde ettiğini dile getirdi. Zara, daha önce verdiği bir röportajda çocuk şarkıcı olduğu dönemi şöyle anlattı:

"Annem, Neşe Karaböcek hayranıydı. O yüzden ismimi Neşe koydu. 8 yaşında ilk albümüm çıktı: 'Neşecik'. Çok sattı. İmza gününde Madonna gibi hissederdim. Sek sek oynamaya çağırırlardı 'Hayır, gelemem' derdim. Hepimizin bir hikayesi var ama 'Neşecik' geçmişte kaldı." 45 yaşındaki şarkıcı, kendisine Zara ismini Koray Kasap'ın koyduğunu söyledi: "Koray Kasap, stil danışmanlığımı yaparken global bir ismim olmasını istedi. Kıyameti kopardım. Ama ikna ettiler. O günden sonra Neşe Zara oldum. Annem bile 'Zara' diyor."

Kaynak: Hürriyet